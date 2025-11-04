#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Σπ. Θεοδωρόπουλος: Ευελπιστώ σε λύση για την ενέργεια σε 2-3 εβδομάδες

Χάνουμε δουλειές στο εξωτερικό γιατί έχουμε βρεθεί με ανταγωνιστικό μειονέκτημα σε ό,τι αφορά το ενεργειακό κόστος. Είναι ίσως το πιο σοβαρό πρόβλημα της ελληνικής βιομηχανίας, επεσήμανε.

Δημοσιεύθηκε: 4 Νοεμβρίου 2025 - 13:27

Δεν έχουμε πάρει ακόμα οριστική απάντηση από την κυβέρνηση για το ενεργειακό κόστος, δήλωσε ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

Επεσήμανε ότι ο ΣΕΒ εισηγήθηκε το «ιταλικό μοντέλο», το οποίο έχει ήδη εγκριθεί από την Κομισιόν. Υποβάλαμε την πρόταση, ξεκίνησε διάλογος και ευελπιστώ ότι σύντομα (τις επόμενες δύο-τρεις εβδομάδες) θα έχουμε κάποια καλά νέα, ώστε να μειωθεί το ανταγωνιστικό χάσμα μεταξύ των ελληνικών και των ευρωπαϊκών βιομηχανιών.

Χάνουμε δουλειές στο εξωτερικό γιατί έχουμε βρεθεί με ανταγωνιστικό μειονέκτημα. Είναι ίσως το πιο σοβαρό πρόβλημα της ελληνικής βιομηχανίας, επεσήμανε.

Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος ανέφερε ότι για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας πρέπει να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις από το κράτος και να επενδύσουν οι επιχειρήσεις. Αυξήσεις σοβαρές στους μισθούς μπορούν να δοθούν μόνο αν βελτιωθεί η παραγωγικότητα. Χωρίς αυτό, «πραγματικές» αυξήσεις στους μισθούς δεν θα δούμε, τόνισε.

Ο ίδιος οριοθέτησε τη Δικαιοσύνη ως το νούμερο ένα πρόβλημα για τις επιχειρήσεις.

Σε ό,τι αφορά τις ξένες επενδύσεις, σημείωσε ότι το να αγοράσεις μια εταιρεία δεν αλλάζει κάτι. Τα data centers δεν είναι σημαντικά για την προστιθέμενη αξία της οικονομίας.

 

