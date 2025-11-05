Μ. Στασινόπουλος: Το στοίχημα της ελληνικής ανταγωνιστικότητας δεν έχει κερδηθεί

Τον κομβικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η βιομηχανία τόσο στη δημιουργία περισσότερων, σταθερότερων και ποιοτικότερων θέσεων εργασίας, όσο και στη διάχυση της ανάπτυξης στην οικονομία τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Παραγωγής Μιχάλης Στασινόπουλος, στο πλαίσιο της χθεσινής ημερίδας με θέμα «Προκλήσεις και ευκαιρίες για την ευρωπαϊκή και ελληνική οικονομία, η συμβολή της μεταποιητικής βιομηχανίας».

Ο Μιχάλης Στασινόπουλος θεώρησε ως θετικές εξελίξεις τη δημοσιονομική σταθερότητα, την αποκλιμάκωση του δείκτη δημοσίου χρέους και την υποχώρηση της ανεργίας στα προ κρίσης επίπεδα (πολύ κοντά στο ιστορικό χαμηλό της σημείο) τόνισε ωστόσο ότι το στοίχημα της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας δεν έχει κερδηθεί. Ειδικότερα, η πολύ χαμηλή παραγωγικότητα της εργασίας που μας χαρακτηρίζει δεν οφείλεται στο μικρό αριθμό ωρών απασχόλησης (το αντίθετο συμβαίνει), αλλά στο μίγμα των εγχώριων παραγωγικών δραστηριοτήτων.

«Η παραγωγικότητα της εργασίας είναι κατά 50% υψηλότερη στη βιομηχανία σε σύγκριση με την υπόλοιπη ελληνική οικονομία» επεσήμανε ο πρόεδρος της Ελληνικής Παραγωγής, προσθέτοντας πως μέσα από μια ισχυρότερη βιομηχανία μπορούν να δημιουργηθούν σταθερές-ποιοτικές θέσεις εργασίας, αλλά και να επιτευχθεί η διάχυση της ανάπτυξης στην οικονομία και την κοινωνία.

Μαγιά ελληνικών επιχειρήσεων υπάρχει (οι βιομηχανικές εξαγωγές αυξήθηκαν 2,5 φορές κατά την περίοδο 2009-2025), ωστόσο δεν υπάρχει ζωντανό βιομηχανικό οικοσύστημα. «Δεν επιθυμούμε προνομιακή μεταχείριση, αλλά ίδιους όρους με αυτούς που ισχύουν στο εξωτερικό» αναφέρθηκε χαρακτηριστικά.

Για παράδειγμα, το γεγονός ότι η Γερμανία έχει προαναγγείλει μέτρα μείωσης του ενεργειακού κόστους για το 2026 (θα ακολουθήσουν και άλλες χώρες) θα μας επηρεάσει αρνητικά.

Ο Μιχάλης Στασινόπουλος επίσης ζήτησε την επαναφορά του μέτρου των επιταχυνόμενων αποσβέσεων, πράγμα που μεταφέρει χρονικά τις φορολογικές υποχρεώσεις και επηρεάζει θετικά τις βιώσιμες επενδύσεις κατά την περίοδο που ξεκινούν.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Παραγωγής μίλησε και για άλλα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν (π.χ. μείωση της γραφειοκρατίας, επιτάχυνση των αποφάσεων της δικαιοσύνης, κ.λπ.), πολλά εκ των οποίων δεν έχουν καμιά δημοσιονομική επίπτωση.

«Απαιτείται συνεχής διάλογος με το κράτος», κατέληξε ο Μιχάλης Στασινόπουλος.