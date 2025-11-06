Πότε έρχεται η εθνική στρατηγική για το διάστημα

Έως το τέλος του έτους ή στις αρχές του επόμενου αναμένεται η εθνική στρατηγική για το διάστημα, όπως γνωστοποίησε ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Κωνσταντίνος Καράντζαλος, κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης του στο ΑΙForum25, το οποίο διεξήχθη από το AI Catalyst, σε συνεργασία με την ethosEVENTS.

Ο ΓΓ Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων αναφέρθηκε στην εθνική στρατηγική για το διάστημα στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Fireside Chat II: “Unlocking new AI frontiers in Space”, όπου μίλησε για τις εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης στον διαστημικό τομέα και το πως αυτές έρχονται να «δέσουν» με την γενικότερη κυβερνητική στρατηγική.

Συγκεκριμένα, σε ερώτηση για το πώς «παντρεύονται» οι τεχνολογίες της Τεχνητής Νοημοσύνης και του διαστήματος στην ελληνική ψηφιακή στρατηγική, αλλά και γενικότερα, ο κ. Καράντζαλος απάντησε ότι η ΑΙ προσφέρει αυτή τη στιγμή οριζόντια πολλές λύσεις σε όλους τους τεχνολογικούς τομείς, είτε αυτές έχουν να κάνουν με την εξοικονόμηση χρόνου για την καλύτερη ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, είτε με την ίδια την ακρίβεια αυτών των προϊόντων και υπηρεσιών.

Επομένως, σύμφωνα με τον ΓΓ Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει εφαρμογή και στο πεδίο του διαστήματος, είτε κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού συστημάτων είτε κατά την υλοποίηση του hardware και του software.

Έπειτα, όπως σημείωσε ο κ. Καράντζαλος υπάρχει και το κομμάτι της αξιοποίησης των δεδομένων που λαμβάνονται από το διάστημα, είτε πρόκειται για τηλεπικοινωνιακά, είτε για εικόνες, βίντεο κλπ.

Τι περιλαμβάνει η στρατηγική για τα αυτόνομα ρομποτικά συστήματα

«Αυτά δένονται με την εθνική στρατηγική, η οποία θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα, όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη ακουμπά οριζόντια διάφορους τομείς της στρατηγικής και εμβληματικά έργα οριζόντια», δήλωσε χαρακτηριστικά ο ίδιος.

Ο ΓΓ Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων πρόσθεσε ότι ένα κομμάτι αφορά τα ρομποτικά συστήματα. «Επειδή έχουμε και την εθνική στρατηγική για τα αυτόνομα ρομποτικά συστήματα, είτε αυτά είναι εναέρια (drones κλπ.), είτε επίγεια, θαλάσσια ή υποθαλάσσια και εκεί οριζόντια οι λύσεις που έχουν να κάνουν με την Τεχνητή Νοημοσύνη βρίσκουν εφαρμογή», εξήγησε, ενώ υπογράμμισε πως «και σε αυτή τη στρατηγική έχουμε εμβληματικά έργα που θα τονώσουν όλους αυτούς τους τομείς».

Σύμφωνα με τον κ. Καράντζαλο η στρατηγική με τα drones αναμένεται έως το τέλος του χρόνου.