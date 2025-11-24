Γεωργιάδης: Το δημόσιο προηγείται των επιχειρήσεων στην τεχνολογία

Τις δραματικές αλλαγές που προκαλεί η Τεχνητή Νοημοσύνη σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας, καθώς και το πώς η Ευρώπη μπορεί να προλάβει τις τεχνολογικές εξελίξεις πριν από τους διεθνείς ανταγωνιστές του, περιέγραψε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, στο Fortune Greece CEO Initiative Summit 2025, που πραγματοποιείται στο Μέγαρο Μουσικής.

Όπως σημείωσε, «ο κόσμος μας, όπως είναι σήμερα, τελειώνει», επισημαίνοντας ότι σε ένα περιβάλλον ραγδαίων εξελίξεων, η Ευρώπη δυστυχώς μένει πίσω, καθώς «απλώς παρακολουθεί» τον ανταγωνισμό μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Απέδωσε αυτή την υστέρηση στην ευρωπαϊκή κουλτούρα της συναίνεσης: «Για να επιτύχουμε τη συναίνεση, συζητάμε πολύ, δηλαδή χάνουμε χρόνο. Η Τεχνητή Νοημοσύνη θέλει ταχύτητα, το στυλ της Ευρώπης είναι εκτός εποχής», ανέφερε χαρακτηριστικά, απαντώντας στον συντονιστή Παύλο Ευθυμίου, Partner Fortune Greece, ότι οι ΗΠΑ αποφασίζουν γρήγορα, ενώ η Ευρώπη αργά.

Η Ελλάδα ως εξαίρεση και το παράδειγμα της Pfizer

Στον αντίποδα, η Ελλάδα χαρακτηρίστηκε από τον Άδωνι Γεωργιάδη ως «το καλό παράδειγμα» εντός της Ευρώπης. Αναφέρθηκε στην Εθνική Στρατηγική για την ΤΝ και χαρακτήρισε «συγκλονιστική» την ψηφιοποίηση στην Υγεία, προαναγγέλλοντας συνεργασία με αμερικανική εταιρεία εφαρμογών AI. Ως απτό παράδειγμα της προόδου, ανέφερε την επιλογή της Pfizer να διενεργεί κλινικές μελέτες στη χώρα μας, ακριβώς λόγω εργαλείων όπως το MyHealth App. Μάλιστα, ο υπουργός Υγείας έκανε την παραδοχή ότι αυτή τη στιγμή, όσον αφορά στην τεχνολογία, «το δημόσιο προηγείται και οι επιχειρήσεις ακολουθούν».

«Πιστεύω στον καπιταλισμό»: Η λύση για τους μισθούς και τα ρομπότ

Ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε: «Είμαι αυτός που λέει δημόσια "πιστεύω στον καπιταλισμό"». Όπως εξήγησε, η λύση για τα κενά στην αγορά εργασίας είναι η αύξηση των απολαβών: «Τα 1.000 ευρώ είναι λίγα, αν αυξήσουν τον μισθό στα 1.500 ευρώ θα βρουν οι εταιρείες εργατικά χέρια».

Επιπρόσθετα, προώθησε την τεχνολογία ως μακροπρόθεσμη απάντηση στην εργασία. «Το πρόβλημα μελλοντικά θα το λύσουν τα ρομπότ», σημείωσε, εκφράζοντας τον προβληματισμό του για το τι θα απογίνει το εισαγόμενο εργατικό δυναμικό όταν η ανάγκη για εργατικά χέρια εκλείψει.

Το στοίχημα της παραγωγικότητας

Κλείνοντας, ο υπουργός Υγείας αποσαφήνισε τον ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης, τονίζοντας πως «δεν θα αντικαταστήσει τον άνθρωπο, αλλά θα του δώσει εργαλεία για να γίνει πιο παραγωγικός». Εντόπισε δε το δομικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας όχι στην έλλειψη εργατικότητας, αλλά στην αποτελεσματικότητα: «Το πρόβλημα δεν είναι αν δουλεύουμε, οι Έλληνες δουλεύουν περισσότερο από τους άλλους, αλλά παράγουμε λιγότερο. Η τεχνολογία θα μας επιτρέψει να δουλεύουμε λιγότερο και να παράγουμε περισσότερο», κατέληξε.