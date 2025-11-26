Συμφωνία κυβέρνησης-κοινωνικών εταίρων για τις Συλλογικές Συμβάσεις

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Στις 10:30, έχει προγραμματιστεί κοινή συνέντευξη τύπου των εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων και της ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας. Ποιο είναι το πλαίσιο.

Δημοσιεύθηκε: 26 Νοεμβρίου 2025 - 10:08

Σε συμφωνία για στήριξη των συλλογικών διαπραγματεύσεων, με δεσμεύσεις και αλλαγές ως προς την επεκτασιμότητα των Συμβάσεων, την μετενέργεια των όρων μιας σύμβασης, για εύλογο χρονικό διάστημα, έως ότου υπάρξει εκ νέου συμφωνία, καθώς και τα μητρώα εργοδοτών και εργαζομένων, φαίνεται να καταλήγουν οι κοινωνικοί εταίροι.

Σήμερα, στις 10:30, έχει προγραμματιστεί κοινή συνέντευξη τύπου των εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων και της ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας, καθώς οι συζητήσεις ξεκίνησαν πριν από το καλοκαίρι και έχουν ως στόχο την υπογραφή μιας Εθνικής Συμφωνίας για την ενδυνάμωση των Συλλογικών Συμβάσεων (υποχρέωση που απορρέει άλλωστε και από την Κοινοτική Οδηγία για τους Επαρκείς Κατώτατους Μισθούς).

Μάλιστα, βάσει του προγραμματισμού, τα σημεία της συμφωνίας θα αποτελέσουν τη βάση για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, το οποίο αυτή την φορά θα ρυθμίζει το συλλογικό και όχι το ατομικό εργατικό δίκαιο. Βέβαια, υπάρχουν και θολά σημεία, όπως για παράδειγμα το αν θα υπάρξει παρέμβαση στην διαδικασία διαιτησίας μέσω του ΟΜΕΔ, καθώς για το θέμα, δεν φαίνεται να υπήρξε συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών.

 

