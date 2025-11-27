Συνεχίζουν να «πουλάνε Ελλάδα» οι ασφαλιστικές εταιρείες

Οι ασφαλιστικές εταιρείες συνέχισαν και κατά το τρίτο φετινό τρίμηνο να μειώνουν το ποσοστό των ελληνικών τίτλων στο συνολικό τους χρηματοοικονομικό χαρτοφυλάκιο, καθώς κάτι παραπάνω από το 70% αυτού είναι τοποθετημένο στο εξωτερικό.

Συγκεκριμένα, (βλέπε στοιχεία παρατιθέμενων πινάκων), στις 30 Σεπτεμβρίου του 2025 από το σύνολο του χρηματοοικονομικού χαρτοφυλακίου ύψους 19,44 δισ. ευρώ, μόλις τα 5,78 δισ. ευρώ (το 29,7%) ήταν τοποθετημένα στην Ελλάδα. Ειδικότερα κατά το τρίτο φετινό τρίμηνο παρατηρήθηκαν πωλήσεις τόσο εγχώριων χρεωστικών τίτλων (-5 εκατ.), όσο και μετοχών (-99 εκατ.) με αντίστοιχες αυξήσεις θέσεων στο εξωτερικό (+134 και +82 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα).

Αξιοσημείωτο είναι ότι το ποσοστό των ελληνικών assets μειώνεται σταδιακά κατά τα τελευταία χρόνια, καθώς ενώ στις 30/9/2025 βρέθηκε στο 29,7%, στο τέλος του 2023 είχε διαμορφωθεί στο 32,9%, στο τέλος του 2022 στο 36,4% και στο τέλος του 2019 στο 45,6%!

Μάλιστα κατά την παραπάνω εξαετία, οι ελληνικοί τίτλοι (μετοχές και ομόλογα) έχουν υπεραποδώσει έναντι των ξένων, το Ελληνικό Δημόσιο έχει ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα, η ελληνική οικονομία βρίσκεται έξω από το κάδρο των δημοσιονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ οι προοπτικές της αντιμετωπίζονται με «ζεστό» τρόπο από τους διεθνείς επενδυτικούς οίκους.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου μιλώντας το φετινό φθινόπωρο στο πλαίσιο του 6ου Συνεδρίου Θεσμικής Διαχείρισης είχε τονίσει την αναγκαιότητα τροποποίησης του εποπτικού πλαισίου Solvency II προκειμένου οι εγχώριες ασφαλιστικές εταιρείες να χρηματοδοτήσουν σημαντικές επενδύσεις προς όφελος της ελληνικής οικονομίας.

Σύμφωνα με τα όσα είχε αναφέρει ο Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο των ασφαλιστικών εταιρειών υπολογίζεται γύρω στα 21,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων μόνο τα έξι δισ. αφορούν ελληνικά περιουσιακά στοιχεία (κυρίως ομόλογα) και εξ’ αυτών μόνο τα 500 εκατ. ευρώ είναι τοποθετημένα σε επενδύσεις που έχουν καταταχθεί ως «πράσινες».

Ο Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου υποστήριξε πως για να αλλάξει η κατάσταση θα πρέπει να υπάρξουν επενδυτικά εργαλεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο που να αναφέρονται πχ στην πράσινη μετάβαση και τα οποία θα συνδυάζονται και με κάποιο κίνητρο σε ότι αφορά το εποπτικά κεφάλαια.