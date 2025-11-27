#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ανοδος 5,3% στην παραγωγή ασφαλίστρων το 9μηνο

Πλέον καταγράφεται θετική μεταβολή στις ασφαλίσεις ζωής, έναντι μικρής κάμψης τους προηγούμενους μήνες. Η παραγωγή από τις ασφαλίσεις ζωής καταγράφει άνοδο 1,6%, στα 2,04 δισ. ευρώ.

Ανοδος 5,3% στην παραγωγή ασφαλίστρων το 9μηνο

Δημοσιεύθηκε: 27 Νοεμβρίου 2025 - 13:27

Αυξημένη κατά 5,3% εμφανίζεται η ασφαλιστική παραγωγή στο διάστημα Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου, καθώς ανήλθε στα 4,418 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

Πλέον καταγράφεται θετική μεταβολή στις ασφαλίσεις ζωής, έναντι μικρής κάμψης τους προηγούμενους μήνες. Η παραγωγή από τις ασφαλίσεις ζωής καταγράφει άνοδο 1,6%, στα 2,04 δισ. ευρώ.

Η παραγωγή από τις ασφαλίσεις κατά ζημιών κινείται 8,8% υψηλότερα, στα 2,36 δισ. ευρώ, εκ των οποίων η παραγωγή από την αστική ευθύνη οχημάτων διαμορφώνεται στα 618 εκατ. ευρώ, με άνοδο 5,2%.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ντόμινο αλλαγών φέρνει το deal Πειραιώς-Εθνικής Ασφαλιστικής

Μοάτσος (Ergo Ασφαλιστική): Αναπτύσσεται δυναμικά ο κλάδος ασφάλισης στην Ελλάδα

Εκδήλωση για την ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων οργάνωσαν ΕΑΕΕ-ΣΕΜΑ

Πειραιώς: Εκλεισε η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής, το αντίτιμο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο