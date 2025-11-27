Ανοδος 5,3% στην παραγωγή ασφαλίστρων το 9μηνο

Αυξημένη κατά 5,3% εμφανίζεται η ασφαλιστική παραγωγή στο διάστημα Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου, καθώς ανήλθε στα 4,418 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.
Πλέον καταγράφεται θετική μεταβολή στις ασφαλίσεις ζωής, έναντι μικρής κάμψης τους προηγούμενους μήνες. Η παραγωγή από τις ασφαλίσεις ζωής καταγράφει άνοδο 1,6%, στα 2,04 δισ. ευρώ.
Η παραγωγή από τις ασφαλίσεις κατά ζημιών κινείται 8,8% υψηλότερα, στα 2,36 δισ. ευρώ, εκ των οποίων η παραγωγή από την αστική ευθύνη οχημάτων διαμορφώνεται στα 618 εκατ. ευρώ, με άνοδο 5,2%.