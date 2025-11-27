#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Σπύρος Θεοδωρόπουλος: Υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις προσωπικού

Οι μεγαλύτερες ελλείψεις παρατηρούνται στους ανειδίκευτους, γι’ αυτό και επιχειρήσεις καταφεύγουν σε μετακλήσεις από το εξωτερικό, επεσήμανε ο πρόεδρος του ΣΕΒ.

Σπύρος Θεοδωρόπουλος: Υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις προσωπικού

Δημοσιεύθηκε: 27 Νοεμβρίου 2025 - 15:47

Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, σε συνέντευξη στον Real FM, τοποθετήθηκε εκτενώς για τη συμφωνία κυβέρνησης και κοινωνικών εταίρων σχετικά με την επέκταση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Ακολουθούν τα βασικά σημεία:

1. Για τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού

  • Στην Ελλάδα υπάρχουν σήμερα μεγάλες ελλείψεις προσωπικού σε όλα τα επίπεδα.
  • Οι μεγαλύτερες ελλείψεις παρατηρούνται στους ανειδίκευτους, γι’ αυτό και επιχειρήσεις καταφεύγουν σε μετακλήσεις από το εξωτερικό.
  • Υπάρχουν επίσης σημαντικά κενά σε εξειδικευμένους τεχνικούς και επαγγέλματα της νέας οικονομίας (μηχανικοί Η/Υ, software developers κ.λπ.).

2. Για το πώς προέκυψε η συμφωνία -οι 7 μήνες διαβουλεύσεων

  • Υπήρξε τεχνική διαπραγμάτευση με πολλές ανοιχτές συνεδριάσεις, όπου όλοι οι κοινωνικοί εταίροι κατέθεσαν τις θέσεις τους.
  • Στη συνέχεια έγινε διάλογος αποκλειστικά μεταξύ των Προέδρων, ο οποίος δεν κράτησε 7 μήνες αλλά λιγότερο.
  • Η συμφωνία δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ουσιαστικό, σοβαρό διάλογο μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων.
  • Το προηγούμενο νομικό πλαίσιο οδηγούσε συχνά σε προσχηματικές συζητήσεις, με σχεδόν αυτόματη προσφυγή στον ΟΜΕΔ.

3. Τι αλλάζει με το νέο πλαίσιο

  • Ο διάλογος μεταξύ των μερών αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο και πραγματικό ρόλο.
  • Ξεπερνιούνται τα τυπικά κωλύματα που στο παρελθόν εμπόδιζαν την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων.
  • Δεν σημαίνει ότι έχουν ήδη υπογραφεί νέες συμβάσεις, πρώτα θα νομοθετηθεί το πλαίσιο και μετά θα αρχίσουν νέες διαπραγματεύσεις.

4. Για τις αυξήσεις αμοιβών

  • Οι ελλείψεις προσωπικού δεν είναι το αντικείμενο της συμφωνίας.
  • Όμως, κάθε νέα συλλογική σύμβαση θα οδηγεί σταδιακά σε αυξήσεις αμοιβών.
  • Ο μηχανισμός επεκτασιμότητας διασφαλίζει ότι οι αυξήσεις θα εφαρμόζονται σε όλους τους εργαζόμενους του κλάδου, όχι μόνο σε όσους απασχολούνται σε επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΒ.

5. Παράδειγμα: σύμβαση Μετάλλου

  • Στο Μέταλλο απασχολούνται 145.000 εργαζόμενοι.
  • Τα μέλη του ΣΕΒ απασχολούν περίπου 60.000.
  • Αν και υπογράφηκε σύμβαση με την Ένωση Εργαζομένων Μετάλλου, δεν μπορούσε να επεκταθεί επειδή ο ΣΕΒ δεν εκπροσωπεί το 51% των εργαζομένων.
  • Με το νέο πλαίσιο, αν η σύμβαση υπογραφεί από ΣΕΒ και ΓΣΕΕ, ο υπουργός μπορεί αυτόματα να την κηρύξει καθολική («πλάσμα δικαίου»).
  • Έτσι, όλοι οι εργαζόμενοι του κλάδου θα καλύπτονται από τις προβλέψεις της σύμβασης.

6. Ο νέος ρόλος της ΓΣΕΕ

  • Μέχρι τώρα η ΓΣΕΕ υπέγραφε μόνο την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
  • Επειδή η ΕΓΣΣΕ τα τελευταία χρόνια καθορίζεται από την κυβέρνηση, η ΓΣΕΕ δεν είχε άλλο αντικείμενο συλλογικής διαπραγμάτευσης.
  • Με το νέο πλαίσιο αποκτά ρόλο και αρμοδιότητα να υπογράφει και κλαδικές συμβάσεις, εφόσον αυτό το επιθυμούν οι εργαζόμενοι του εκάστοτε κλάδου.

7. Μικρές επιχειρήσεις -ανησυχία για το αν θα είναι ανταγωνιστικές έναντι των μεγάλων

Ο κ. Θεοδωρόπουλος τόνισε ότι ισχύει το ακριβώς αντίθετο από την ανησυχία που εκφράστηκε:

  • Πριν, μόνο τα μέλη του ΣΕΒ ήταν υποχρεωμένα να εφαρμόζουν τις συμβάσεις.
  • Με την καθολική εφαρμογή, όλες οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν τους ίδιους όρους, άρα αποφεύγεται ο ανταγωνισμός μεταξύ επιχειρήσεων στο θέμα των μισθών.

8. Αν αυτό το βήμα αρκεί για να αυξηθούν οι μισθοί

Κανένα μεγάλο ζήτημα δεν λύνεται με ένα μόνο βήμα. Η συμφωνία όμως είναι κρίσιμη γιατί:
  • θεσμοθετεί τον διάλογο,
  • τον κάνει σοβαρό και ουσιαστικό,
  • αυξάνει τις πιθανότητες να υπογραφούν περισσότερες κλαδικές συμβάσεις.
Άλλωστε, η Ελλάδα έχει υποχρέωση από την Ευρώπη να αυξήσει την κάλυψη των συλλογικών συμβάσεων.

9. Για τα πρόσθετα κοινωνικά ζητήματα (Ισπανικό μοντέλο, προβλέψεις για ελλείψεις προσωπικού, μηχανισμοί αναπροσαρμογών μισθών, μέτρα για εργαζόμενες μητέρες κ.λπ.)

  • Αυτά θα καθοριστούν στις επιμέρους κλαδικές συμβάσεις που θα διαπραγματευθούν με το νέο καθεστώς.
  • Πρώτα πρέπει να υπάρξει τραπέζι διαλόγου, το οποίο μέχρι τώρα πρακτικά δεν λειτουργούσε.
  • Η χθεσινή συμφωνία δείχνει ότι όλες οι πλευρές προσέρχονται με καλή πίστη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Σπύρος Θεοδωρόπουλος: Ο λαϊκισμός μάς κρατάει πίσω

Θεοδωρόπουλος: Αγκάθι στην ανταγωνιστικότητα τα πολλά εμπόδια στην ευρωπαϊκή αγορά

ΣΕΒ: Ο Arthur Mensch, CEO της Mistral AI, συνομίλησε με κορυφαίες ελληνικές επιχειρήσεις

Συμφωνία κυβέρνησης-κοινωνικών εταίρων για τις Συλλογικές Συμβάσεις

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο