Μητσοτάκης: Δεν υπάρχει παραγωγικότητα χωρίς αξιοποίηση της τεχνολογίας

Η μετάπτωση των επιχειρήσεων στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης θα χρειαστεί υποστήριξη από εταιρείες όπως η Grant Thornton δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετέχοντας σε συζήτηση με τους Βασίλη Καζά, CEO της εταιρείας και δρ. Νίκο Καραμούζη, πρόεδρο της Grant Thornton.

Από το 2019 πήραμε συνειδητή απόφαση να δρομολογήσουμε ένα μεγάλο τεχνολογικό άλμα για τη χώρα. Εχουμε ξεπεράσει πλέον πολλές χώρες στην ενσωμάτωση ψηφιακών υπηρεσιών. Το Gov.gr ήταν μια επανάσταση, τόσο για τα νοικοκυριά, όσο και για τις επιχειρήσεις, τόνισε.

Παραγωγικότητα χωρίς αξιοποίηση της τεχνολογίας δεν μπορεί να υπάρξει, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εχουμε ειδικό υπουργείο το οποίο μας επιτρέπει να εφαρμόζουμε οριζόντιες πολιτικές.

Ερωτηθείς για την ανησυχία που υπάρχει ως προς τις επιπτώσεις στην εργασία επεσήμανε ότι δεν υπάρχει απλή απάντηση. «Βλέπω την τεχνητή νοημοσύνη ως εργαλείο βελτίωσης της ανθρώπινης παραγωγικότητας. Ειδικά στο Δημόσιο που η μονιμότητα μειώνει την ανασφάλεια μπορεί να είναι πιο εύκολο. Αλλά χρειάζεται εκπαίδευση», εξήγησε ο πρωθυπουργός.

Η μεγάλη συζήτηση είναι η αντικατάσταση εργαζόμενων από εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, συμπλήρωσε.

Ειδική αναφορά έγινε στο θέμα της κυβερνοασφάλειας. Οσο το έγκλημα εξελίσσεται, τόσο οι υπηρεσίες ασφάλειας πρέπει να εξελίσσονται, δήλωσε. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, όμως που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε είναι η ταχύτητα με την οποία μπορεί να αναπαράγονται μέσω τεχνητής νοημοσύνης «fake news». Είναι πρόκληση για όλες τις ώριμες δημοκρατίες, παρατήρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Ανησυχώ πολύ για το ότι παιδιά έρχονται σε επαφή από μικρές ηλικίες με εργαλεία που μπορεί να επηρεάσουν τον τρόπο που αναπτύσσεται ο εγκέφαλός τους ή οι κοινωνικές τους συναναστροφές.

Πρέπει να μπουν περιορισμοί, και οι μεγάλες πλατφόρμες πρέπει να μπουν σε αυτή τη συζήτηση», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Οι επενδύσεις στην τεχνολογία είναι κολοσσιαίες επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στα data centers και η ενέργεια θα είναι μια κρίσιμη παράμετρος καθώς θα αυξηθεί η ζήτηση, συμπλήρωσε

Ο πρωθυπουργός εκτίμησε ότι εκ των πραγμάτων οι κοινωνικές πιέσεις θα οδηγήσουν σε πιο αργούς ρυθμούς ανάπτυξης της τεχνολογίας. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι δεν θα κάνει εντύπωση αν κάποια στιγμή ανοίξει μια συζήτηση για το εάν ένα ρομπότ πρέπει να πληρώνει εισφορές.

Αξίζει να σημειωθεί, τέλος, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποκάλυψε ότι ο ίδιος έκανε ένα 20ωρο πρόγραμμα προκειμένου «να κάτσει στο θρανίο και να ενημερωθεί για τα νέα εργαλεία».