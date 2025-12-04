Crash test στο κόστος χρήματος σε Ελλάδα και Ευρώπη

Με βάση τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τον Οκτώβριο του 2025 οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης διαθέτουν προς τους καταθέτες με λογαριασμούς απλού Ταμιευτηρίου επιτόκια που κινούνται κάτω από την μισή μονάδα. Οσο μάλιστα υψηλότερο είναι το επιτόκιο (πάντα κάτω του 0,52%) τόσο συνοδεύεται από μηνιαία χρέωση της τράπεζας σε περίπτωση που ο καταθέτης κινεί ως καθημερινό «πορτοφόλι» τον λογαριασμό. Μικρή απόκλιση, όμως, παρουσιάζει με βάση τα ίδια στοιχεία και το κόστος δανεισμού των επιχειρήσεων.

Επιτόκια Ταμιευτηρίου

Το υψηλότερο επιτόκιο απλού Ταμιευτηρίου το διαθέτει το Λουξεμβούργο στο 0,52% (με μηνιαία χρέωση) και το χαμηλότερο 0% η Κύπρος ενώ στην Ελλάδα διαμορφώνεται στο 0,03%, στην Πορτογαλία στο 0,01%, στην Γαλλία στο 0,04% στην Ιταλία στο 0,17% και στην Ισπανία στο 0,14%.

Μετά το Λουξεμβούργο στη κατάταξη βρίσκεται η Αυστρία με 0,44% και η Γερμανία με 0,43%. Σε επίπεδο ευρωζώνης το μέσο επιτόκιο Ταμιευτηρίου διαμορφώνεται στο 0,25% και Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 0,28%.

Ωστόσο, τα υψηλότερα – οι διαφορές είναι μικρές καθώς σε όλες τις χώρες της Ευρώπης τα επιτόκια Ταμιευτηρίου κινούνται κάτω από την μισή μονάδα – επιτόκια στις χώρες που συναντώνται στηρίζονται σε δύο σημαντικές παραμέτρους: Πρώτον, οι πολίτες των εν λόγω χωρών δε διατηρούν τις καταθέσεις τους στο απλό Ταμιευτήριο καθώς έχουν διαφορετική επενδυτική κουλτούρα σε σχέση με τον Νότο της Ευρώπης.

Δεύτερον, οι τράπεζες του Λουξεμβούργου, της Γερμανίας, της Αυστρίας αλλά και σχεδόν όλων των υπολοίπων χωρών του Βορρά «χρεώνουν» από 5 έως και 10 ευρώ σε μηνιαία βάση για τη διατήρηση του απλού λογαριασμού Ταμιευτηρίου. Και αυτό όπως εξηγούν αρμόδιες πηγές διότι οι πολίτες αυτών των χωρών χρησιμοποιούν το απλό Ταμιευτήριο ως το καθημερινό τους πορτοφόλι. Αν δεν κινούν τον λογαριασμό δεν ισχύει η χρέωση.

Ανά χώρα

Η ακτινογραφία των επιτοκίων Ταμιευτηρίου με βάση τα στοιχεία Οκτωβρίου της ΕΚΤ είναι η εξής: Λουξεμβούργο 0,52%, Αυστρία 0,44%, Γερμανία 0,43%, Φινλανδία 0,38%, Λετονία 0,32%, Λιθουανία 0,29%, Ιταλία 0,17% , Ισπανία 0,14%, Ιρλανδία 0,13%, Ολλανδία 0,09%, Σλοβενία 0,08%, Μάλτα 0,07%, Βέλγιο 0,06%, Σλοβακία 0,05%, Γαλλία 0,04%, Ελλάδα 0,03%, Ουγγαρία 0,02%, Πορτογαλία 0,01% και Κύπρος 0%.

Επιτόκια δανείων

Στεγαστικά

Η εικόνα δε διαφέρει ιδιαίτερα μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης και στα επιτόκια χορηγήσεων. Με βάση τα στοιχεία Οκτωβρίου που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην Ελλάδα τα επιτόκια στεγαστικών δανείων με σταθερό επιτόκιο 1 έως 5 έτη διαμορφώνεται στο 3,08% από 4,04% που ήταν τον Οκτώβριο του 2023 αμέσως μετά την τελευταία αύξηση των επιτοκίων αναφοράς από την ΕΚΤ. Το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου στις υπόλοιπες χώρες διαμορφώνεται ως εξής:

Στην 6άδα με τα πιο χαμηλότερα είναι οι: Μάλτα 1,74%, Ουγγαρία 2,74%, Πορτογαλία 2,76%, Κύπρος 3,01%, Φινλανδία 3,07% και Ελλάδα 0,0,8%.

Στην κατηγορία με τα πιο υψηλότερα είναι: Λετονία 9,97%,, Λιθουανία 5,85%, Ολλανδία 3,70%, Γερμανία 3,60% και Βέλγιο 3,57%.

• Κόστος δανεισμού νοικοκυριών

Σε ό,τι αφορά το κόστος δανεισμού των νοικοκυριών στην ευρωζώνη ανέρχεται στο 3,31%. Στην Ελλάδα διαμορφώνεται στο 3,52% και στην Γερμανία στο 3,71%.

• Επιτόκια προς επιχειρήσεις

Το μέσο επιτόκιο δανεισμού των επιχειρήσεων κινείται με μικρές διαφορές. Στην ευρωζώνη διαμορφώνεται στο 3,51%. Στην Ελλάδα ανέρχεται σε 3,87%, στην Πορτογαλία στο 3,77%, στην Γερμανία 3,64%, στην Ιταλία 3,61% και στην Γαλλία στο 3,39%.