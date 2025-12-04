#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση
Θετικά πρόσημα στις ασιατικές αγορές - Κέρδη 2% στο Τόκιο

Προχωρούν οι μελέτες για το Πύργος–Τσακώνα

Η χρηματοδότηση και η εναλλακτική χάραξη για την περιοχή του Καϊάφα παραμένουν τα άγνωστα στοιχεία του έργου.

Προχωρούν οι μελέτες για το Πύργος–Τσακώνα

Δημοσιεύθηκε: 4 Δεκεμβρίου 2025 - 08:21

Μέσα στους επόμενους μήνες αναμένεται να ολοκληρωθούν οι μελέτες για τον οδικό άξονα Πύργος-Τσακώνα, ένα έργο που μπορεί να φτάσει το 1 δισ. ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες.

Πρόκειται για έργο της Ολυμπίας Οδού, η οποία παραδίδει σήμερα σε κυκλοφορία τα τελευταία 10 χιλιόμετρα του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα–Πύργος. Το τμήμα Μιντιλόγλι–Αλισσός, που κατασκευάζεται από την AVAX, ολοκληρώνει τον οδικό άξονα που συνδέει τις πρωτεύουσες της Αχαΐας και της Ηλείας.

Στο Πύργος-Τσακώνα, οι περιβαλλοντικές μελέτες, όπως και η κυκλοφοριακή μελέτη έχουν ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό, αναφέρουν πληροφορίες. Στη συνέχεια θα σταλούν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για έγκριση ωστόσο εκκρεμεί το θέμα της χρηματοδότησης.

Για την υλοποίηση του τελευταίου τμήματος της Ολυμπίας Οδού Πύργος-Καλό Νερό-Τσακώνα μήκους περίπου 90 χλμ έχει σχεδιαστεί σε δύο υποτμήματα: (1) Πύργος – Αλφειός, μήκος 13 χλμ., και (2) Αλφειός– Καλό Νερό – Τσακώνα, μήκος 76,2 χλμ

Ένα άλλο σημαντικό θέμα που εκκρεμεί είναι η ακριβής πορεία του αυτοκινητόδρομου.

Υπενθυμίζεται ότι η διέλευση από την περιοχή της λίμνης Καϊάφα, χαρακτηρισμένη ως Natura, ακυρώθηκε από το ΣτΕ το 2010. Συνεπώς, θα πρέπει να επιλεγεί εκείνη η χάραξη που θα ξεπεράσει το περιβαλλοντικό ζήτημα σε μήκος 20,5 χλμ.

Καθώς η τελική χάραξη οφείλει να είναι συμβατή με την απόφαση του ΣτΕ, οι μελέτες αναθεωρούνται προκειμένου να καλύψουν τα τρία εναλλακτικά σενάρια που βρίσκονται στο στάδιο της διαβούλευσης με τον παραχωρησιούχο.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, εξετάζεται η ανατολική όδευση μέσω του ορεινού όγκου Λαπίθα, η οποία προβλέπει σήραγγα στην περιοχή του Καϊάφα. Στον αντίποδα βρίσκεται η λύση που προβλέπει την αναβάθμιση της υφιστάμενης χάραξης με τις αναγκαίες τεχνικές παρεμβάσεις.

«Όταν ολοκληρωθούν οι μελέτες, θα υποβληθεί σχετικός φάκελος διαχείρισης στις ευρωπαϊκές αρχές που θα περιέχει αντίστοιχο μηχανισμό υλοποίησης του συνόλου του έργου “Πύργος – Τσακώνα” ως επέκταση της παραχώρησης», επισήμανε πρόσφατα ο Υπουργός Μεταφορών Χρίστος Δήμας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Στις 4 Δεκεμβρίου παραδίδεται στην κυκλοφορία ο νέος αυτοκινητόδρομος Πάτρα - Πύργος

«Γκάζι» για να κλείσει παραχώρηση της Εγνατίας μέχρι το τέλος του έτους

Ενίσχυση της κατασκευής και εξαγορές στους στόχους της Aktor

Δήμας: Πρόσκληση χρηματοδότησης 3 εκατ. για το νέο αεροδρόμιο της Πάρου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - REAL ESTATE

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο