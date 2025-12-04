Προχωρούν οι μελέτες για το Πύργος–Τσακώνα

Μέσα στους επόμενους μήνες αναμένεται να ολοκληρωθούν οι μελέτες για τον οδικό άξονα Πύργος-Τσακώνα, ένα έργο που μπορεί να φτάσει το 1 δισ. ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες.

Πρόκειται για έργο της Ολυμπίας Οδού, η οποία παραδίδει σήμερα σε κυκλοφορία τα τελευταία 10 χιλιόμετρα του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα–Πύργος. Το τμήμα Μιντιλόγλι–Αλισσός, που κατασκευάζεται από την AVAX, ολοκληρώνει τον οδικό άξονα που συνδέει τις πρωτεύουσες της Αχαΐας και της Ηλείας.

Στο Πύργος-Τσακώνα, οι περιβαλλοντικές μελέτες, όπως και η κυκλοφοριακή μελέτη έχουν ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό, αναφέρουν πληροφορίες. Στη συνέχεια θα σταλούν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για έγκριση ωστόσο εκκρεμεί το θέμα της χρηματοδότησης.

Για την υλοποίηση του τελευταίου τμήματος της Ολυμπίας Οδού Πύργος-Καλό Νερό-Τσακώνα μήκους περίπου 90 χλμ έχει σχεδιαστεί σε δύο υποτμήματα: (1) Πύργος – Αλφειός, μήκος 13 χλμ., και (2) Αλφειός– Καλό Νερό – Τσακώνα, μήκος 76,2 χλμ

Ένα άλλο σημαντικό θέμα που εκκρεμεί είναι η ακριβής πορεία του αυτοκινητόδρομου.

Υπενθυμίζεται ότι η διέλευση από την περιοχή της λίμνης Καϊάφα, χαρακτηρισμένη ως Natura, ακυρώθηκε από το ΣτΕ το 2010. Συνεπώς, θα πρέπει να επιλεγεί εκείνη η χάραξη που θα ξεπεράσει το περιβαλλοντικό ζήτημα σε μήκος 20,5 χλμ.

Καθώς η τελική χάραξη οφείλει να είναι συμβατή με την απόφαση του ΣτΕ, οι μελέτες αναθεωρούνται προκειμένου να καλύψουν τα τρία εναλλακτικά σενάρια που βρίσκονται στο στάδιο της διαβούλευσης με τον παραχωρησιούχο.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, εξετάζεται η ανατολική όδευση μέσω του ορεινού όγκου Λαπίθα, η οποία προβλέπει σήραγγα στην περιοχή του Καϊάφα. Στον αντίποδα βρίσκεται η λύση που προβλέπει την αναβάθμιση της υφιστάμενης χάραξης με τις αναγκαίες τεχνικές παρεμβάσεις.

«Όταν ολοκληρωθούν οι μελέτες, θα υποβληθεί σχετικός φάκελος διαχείρισης στις ευρωπαϊκές αρχές που θα περιέχει αντίστοιχο μηχανισμό υλοποίησης του συνόλου του έργου “Πύργος – Τσακώνα” ως επέκταση της παραχώρησης», επισήμανε πρόσφατα ο Υπουργός Μεταφορών Χρίστος Δήμας.