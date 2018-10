Βακάκης: Η Ελλάδα είναι χώρα των αντιφάσεων

Διεξοδική τοποθέτηση τόσο για τη λειτουργία και τους μεσοπρόθεσμους στόχους της εταιρίας του, όσο και για τα τεκταινόμενα στην εγχώρια αγορά έκανε για μια ακόμη χρονιά ο διευθύνων σύμβουλος της Jumbo Απ. Βακάκης σε μια κατάμεστη αίθουσα κατά την καθιερωμένη ετήσια παρουσίαση της εισηγμένης στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών.

Ως είθισται διατύπωσε συγκρατημένες εκτιμήσεις για την επίδοση της εταιρείας στην τρέχουσα χρήση βασιζόμενος στις ενδείξεις του α’ τριμήνου της χρήσης, αλλά και σε βασικές παραδοχές. Ειδικότερα, κατά το πρώτο τρίμηνο της νέας οικονομικής χρήσης, (Ιούλιος 2018-Σεπτέμβριος 2018), ο όμιλος κατέγραψε αύξηση πωλήσεων κατά 6% περίπου, επίδοση που εξυπηρετήθηκε κυρίως από τις αγορές της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας, καθώς οι πωλήσεις στην Ελλάδα ήταν οριακά αρνητικές (-0,5% like for like). Με βάση τις παραπάνω ενδείξεις, η διοίκηση της εισηγμένης εκτιμά ότι στο σύνολο της χρήσης οι πωλήσεις θα αυξηθούν κατά 5%-6%, ενώ η κερδοφορία της θα διαμορφωθεί από 0% έως -10% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση της.

Ο κ. Βακάκης υποστήριξε ότι η συντηρητική αυτή εκτίμηση – για μια εταιρία που αναπτύσσεται διαρκώς κάθε τρίμηνο την τελευταία οκταετία της κρίσης- βασίζεται αφενός στο ότι το προσεχές διάστημα αναμένεται να επιβαρυνθούν οι παράγοντες κόστους (μισθοί, ενέργεια, ισοτιμία ευρώ-δολαρίου), αλλά και στο γεγονός του ότι οι ρυθμοί ανάπτυξης της οικονομίας δεν επιτρέπουν σημαντικές προσδοκίες αναζωπύρωσης της καταναλωτικής κίνησης. «Δεν μπορείς να περιμένεις από μια εταιρία να κάνει θαύματα, όταν στην καλύτερη περίπτωση η οικονομία εκτιμάται ότι θα τρέξει με ρυθμούς αύξησης της τάξης του 2%» ανάφερε.

Στην εξίσωση, ο μάνατζερ και βασικός μέτοχος της εταιρίας έβαλε και το δεδομένο των εκλογών, το οποίο κατά την εκτίμηση του προοιωνίζεται μια «χρονιά ενδιαφέρουσα, γεμάτη αναταράξεις».

Ο όμιλος πάντως συνεχίζει σταθερά τις επενδύσεις του, οι οποίες στην τρέχουσα χρήση υπολογίζονται σε 50-60 εκατ. ευρώ και στρέφονται στην ανάπτυξη του δικτύου κυρίως στο εξωτερικό. Σύμφωνα με τον κ. Βακάκη, η εταιρεία στη Ρουμανία παρουσιάζει ρυθμούς ανάπτυξης άνω του 15%, στη Βουλγαρία κατά 11% ενώ στην Κύπρο υψηλό μονοψήφιο ποσοστό ανάπτυξης. Ο κ. Βακάκης υπογράμμισε πάντως ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί το 60% της δραστηριότητας του ομίλου. Ο ίδιος επίσης ανάφερε πως μεσοπρόθεσμα η εταιρία εξετάζει το ενδεχόμενο επέκτασης και σε άλλες αγορές των Βαλκανίων όπως η Κροατία ή η Σλοβακία.

Διαθέσιμα-δανεισμός

Ο κ. Βακάκης εξήγησε για μια ακόμη φορά τη στρατηγική διατήρησης μιας ανοιχτής γραμμής χρηματοδότησης «εν υπνώσει», ως μια ασφαλιστική δικλείδα που συνειδητά έχει επιλέξει το management, ενώ παράλληλα τοποθετήθηκε όσον αφορά τη συντήρηση υψηλών τραπεζικών διαθεσίμων. «Μας αρέσει να νοιώθουμε σαν τον Σκρουτζ Μακ Ντακ μπροστά στο γεμάτο θησαυροφυλάκιο», σχολίασε με το ιδιαίτερο ύφος του, και αντέκρουσε την πιθανότητα ενός leverage buy out. «Αν κάποιος έρθει να μας χρυσώσει και να εξαγοράσει αξία και διαθέσιμα, με χαρά μου θα το δεχθώ. Ευχαρίστως δε να γίνω υπάλληλος του».

Κρίση αξιοπιστίας

Ο κ. Βακάκης ερωτήθηκε επίσης από τους παρευρισκόμενους αναλυτές για το πως αντιμετωπίζει την κρίση αξιοπιστίας έναντι της ελληνικής επιχειρηματικότητας μετά το σκάνδαλο της Folli Follie, (η οποία «ακούμπησε» και την Jumbo μέσω φημών και παρασκηνιακών σχολίων). Ο ίδιος απάντησε πως βρίσκει ανθρώπινη μια τέτοια αντίδραση. «Και εγώ την ίδια σκέψη θα έκανα», ανάφερε στωικά, ωστόσο, προηγουμένως είχε φροντίσει να απαντήσει με εκτεταμένες πληροφορίες στην απολογιστική οικονομική κατάσταση έτους 2017-2018 για πωλήσεις, διαθέσιμα, και αποθέματα με την πιστοποίηση του ορκωτού ελεγκτή του ομίλου, της εταιρίας Grant Thornton, όπως ήδη έχει επισημάνει η στήλη Χαμαιλέων.

Μόδα η εταιρική διακυβέρνηση

Χαρακτήρισε ακραία, αλλά εξαίρεση την υπόθεση της FFG, παραδεχόμενος, ωστόσο, ότι συντάραξε την ελληνική κεφαλαιαγορά. Υπογράμμισε ότι πέραν της ακραίας αυτής περίπτωσης, υπάρχουν κι άλλες επιχειρήσεις που υποκύπτουν στην «ωραιοποίηση¨των οικονομικών τους καταστάσεων, φωτογραφίζοντας γεγονότα-υποθέσεις που απασχόλησαν προσφάτως την επικαιρότητα.

Παρόλα αυτά, πέταξε το μπαλάκι και στην πλευρά των θεσμικών επενδυτών, εκτιμώντας ότι έχουν τα εργαλεία, τις γνώσεις και τη συνείδηση να κρίνουν μια εταιρία και την συνακόλουθη επένδυση τους σε μακροχρόνια βάση.

Σε ερώτηση του Εuro2day.gr, για το να υπήρξε κάποια ιδιαίτερη απαίτηση προσαρμογής σε κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης από τους μακροπρόθεσμους θεμσικούς επενδυτές της Jumbo στη συγκεκριμένη συγκυρία, ο κ. Βακάκης χαρακτήρισε ως «μόδα» την όλη συζήτηση. «Θεωρώ επίσης προσβλητική την έννοια της εταιρικής διακυβέρνησης, διότι και οι επενδυτές για ένα πράγμα δεν μπορούν να χαρακτηριστούν, ότι είναι χαζοί». Στη επαφή με τους επενδυτές η εταιρία παρέχει «χωρίς φιλτραρίσματα» στοιχεία και παραθέτει την υποκειμενική της άποψη όσον αφορά την πορεία της και τη στρατηγική της, αφήνοντας το μέρος που αναλογεί, δηλαδή την ευθύνη, στους επενδυτές κατέληξε ο κ. Βακάκης.

Πατριωτισμός

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας επισήμανε ότι διακρατεί στην Ελλάδα πάνω από τα μισά διαθέσιμα της εταιρίας (286 εκατ. ευρώ), αλλά και πως μεταφέρει την όποια θετική κοστολογική επίδραση στην ελληνική δομή, «γιατί αυτή την χρειάζεται περισσότερο». Ξεχωρίζοντας παραδείγματα υπερτοπικών επιχειρήσεων- όπως η Τιτάν- υποστήριξε ότι η ελληνική επιχειρηματικότητα οφείλει να βάλει το χέρι στην τσέπη και να συνεχίσει να στηρίζει την οικονομία σε επίπεδο φόρων, στήριξης του τραπεζικού συστήματος, παροχής θέσεων εργασίας και μισθών.

Αντιφάσεις

Δεν παρέλειψε ωστόσο να επισημάνει ότι η βάση της ελληνικής κοινωνίας δεν επιθυμεί ουσιαστική μεταστροφή, αποδοχή της κατάστασης της οικονομίας και του μέλλοντος της χώρας διατηρώντας ανισότητες σε μισθούς και συντάξεις. «Πρέπει να αισθανόμαστε ντροπή γιατί επιθυμούμε τη διατήρηση των παλαιών συντάξεων, την ώρα που έχουμε αποδεχθεί οι νέες συντάξεις να είναι κατοχυρωμένα μικρότερες».

«Είναι ένα ευφυολόγημα ο κατώτατος μισθός. Δυστυχώς στην Ελλάδα ο κατώτατος μισθός έχει γίνει ο μισθός, ενώ δεν θα έπρεπε να γίνεται αυτό», ανάφερε μεταξύ άλλων. Επιπλέον, σε μια προσπάθεια να σκιαγραφήσει το επενδυτικό τοπίο στη χώρα ανάφερε πως «η Ελλάδα είναι ένας επενδυτικός παράδεισος φθάνει οι επενδυτές να είναι αθάνατοι».

Συνοψίζοντας υπογράμμισε σε διάφορα σημεία των τοποθετήσεων του ότι η Ελλάδα παραμένει μια χώρα αντιφάσεων.