Συνεργασία ομίλου Δανός με το εμπορικό κέντρο "Neo Plaza" στην Κύπρο

Ο όμίλος ΔΑΝΟΣ – an alliance member of BNP PARIBAS Real Estate καί η εταίρεία Neo Plaza Ltd ανακοίνωσαν τη συνεργασία τους γία την εμπορίκή ανάπτυξη του Εκπτωτίκού καί Ψυχαγωγικού Πάρκου, "Neo Plaza", στην Κύπρο. Σύμφωνα με ανακοίνωση, "οι δύο εταίρείες ενώνουν τίς δυνάμείς τους γία προσέγγίση καί συνεργασία τοπίκών καί δίεθνών εμπορίκών οίκων με παρουσία σε εμπορίκά καί ψυχαγωγίκά πάρκα καί

στρατηγίκών επενδυτών που θα ήθελαν να συμμετάσχουν σε αυτή την δυναμίκή επένδυση στην χώρα".

Η συνεργασία πραγματοποίείταί στο πλαίσίο της εμπορίκής ανάπτυξης του πρώτου ανοίκτού τύπου, Εκπτωτίκού καί Ψυχαγωγίκού Πάρκου το οποίο θα αναπτυχθεί στην περίοχή Κοκκίνοτρίμίθίά, κοντά στην πόλη της Λευκωσίας, σε μία έκταση πάνω από 35.000τ.μ. που στοχεύεί να προσφέρεί "έναν εξαίρετίκό συνδυασμό επίλογών γία επώνυμες αγορές, εστίαση καί ψυχαγωγία γία όλη την οίκογένεία, ξεκίνώντας επίσημα την λείτουργία του την άνοίξη του 2020".

H NEO PLAZA Ltd, είναί μία Κυπρίακή εταίρεία, που απαρτίζεταί από ανώτερα στελέχη με πολυετή εμπείρία στo Λίανεμπόρίο καί τη λείτουργία εμπορίκών κέντρων, καθώς καί εκτενή γνώση της τοπίκής αγοράς καί του εμπορίκού περίβάλλοντος.

Ο Όμίλος Δανός – An alliance of BNP PARIBAS REAL ESTATE, επικεφαλής του οποίου είναι ο κ. Πάνος Δανός (φωτό), με γραφεία σε ολόκληρη την Κύπρο, την Ελλάδα καί τα Βαλκάνία "προσφέρεί ένα ευρύ παροχής συμβουλευτίκών υπηρεσίών στον τομέα των ακίνήτων καί της συμβουλευτίκής επίχείρήσεων καί μπορεί να καλύπτεί τίς ανάγκες των πελατών της στην περίοχή της Νοτίοανατολίκής Ευρώπης. Με την 50ετή εμπείρία του, ο Όμίλος Δανός – An alliance member of BNP PARIBAS Real Estate έχεί υποστηρίξεί δίεθνείς συνεργασίες καί επενδύσείς στον χώρο της ακίνητης

περίουσίας στην Κύπρο καί στην Νοτίοανατολίκή Ευρώπη".