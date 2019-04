Διάκριση για την Εθνική Ασφαλιστική στα Loyalty Awards

Η Εθνική Ασφαλιστική βραβεύτηκε με 1 Gold Award στην κατηγορία “Best Use of Marketing & Communication/ Best Promo Campaign – Contest”, 3 Silver στις κατηγορίες “Best Use of Brand Advocates & Influencers” και “Best Use of Marketing & Communication” και ένα Bronze στην κατηγορία “Best in Loyalty & Engagement/Insurance”.