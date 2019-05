Interamerican: Ανάπτυξη των εργασιών του Δικτύου Πρακτόρων και Μεσιτών

Από τα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας η INTERAMERICAN έχει αναπτύξει ένα πολυκαναλικό μοντέλο διανομής, που βασίζεται στη στρατηγική προτεραιότητα εστίασης στον πελάτη και στην προσέγγιση της αγοράς με κάθε τρόπο που ο πελάτης επιθυμεί να ασφαλιστεί. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία έχει διευρύνει και εξελίξει σημαντικά, έκτοτε, το Δίκτυο των συνεργαζομένων Πρακτόρων και Μεσιτών, που αριθμεί 970 συνεργαζόμενες εταιρείες, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Ως προς τα αποτελέσματα της παραγωγής, σε βάθος δεκαετίας και πλέον, το Δίκτυο των συνεργαζομένων με την εταιρεία Πρακτόρων και Μεσιτών έχει βελτιώσει σημαντικά το μερίδιό του στη διανομή της INTERAMERICAN, φθάνοντας περί το 31% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων της εταιρείας στο κλείσιμο του 2018. Σημειώνεται ότι τα συνολικά μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα της INTERAMERICAN ανήλθαν, πέρυσι, στα 353,9 εκατ. ευρώ.

Το Δίκτυο πέτυχε κατά την περασμένη χρονιά περαιτέρω εξισορρόπηση των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων του, με τη σχέση στο χαρτοφυλάκιο Γενικών ασφαλίσεων να διαμορφώνεται σε 54% για τον κλάδο Αυτοκινήτου προς 46% για τους λοιπούς κλάδους. Ειδικότερα, οι συνεργαζόμενοι Πράκτορες και Μεσίτες πέτυχαν αύξηση σε εργασίες κλάδων εκτός Αυτοκινήτου κατά 13%, στον κλάδο Πυρός κατά 18,07%, στην Αστική Ευθύνη κατά 8,44%, στις Μεταφορές κατά 45,63% και στον κλάδο Πλοίων και Σκαφών κατά 13,48%.

Το εξισορροπημένο χαρτοφυλάκιο του Δικτύου, πέρα από την απόδοση στις Γενικές ασφαλίσεις, που έφθασε κατά το 2018 στα 84 εκατ. ευρώ, παρουσιάζει ενδιαφέρουσα ανάπτυξη και στους κλάδους Ζωής και Υγείας. Κατά το πρώτο τετράμηνο του 2019, διατηρείται από το Δίκτυο η δυναμική στον κλάδο Αυτοκινήτου με 13,73 εκατ. ευρώ (αυξημένη κατά 1,2% έναντι πρώτου τετραμήνου 2018), ενώ συνεχίζεται η εντυπωσιακή αύξηση της παραγωγής στον κλάδο Πυρός κατά το ίδιο διάστημα, με ασφάλιστρα 5,90 εκατ. (αυξημένη κατά 14,2%).

Η INTERAMERICAN βελτιώνει συνεχώς την υποστήριξη που παρέχει στους συνεργαζόμενους Πράκτορες και Μεσίτες, από τη συνεχή εκπαίδευση και επαναπιστοποίηση μέχρι την εισαγωγή των απλούστερων και ταχύτερων διαδικασιών συνεργασίας, και ακόμη, με το πρωτοποριακό ψηφιακό γραφείο «askme» και το κέντρο υποστήριξης συνεργατών. Ήδη, η εταιρεία έχει ανέλθει στη δεύτερη θέση προτίμησης από τους συνεργάτες της Πράκτορες και Μεσίτες εντός της ασφαλιστικής αγοράς και συγκεντρώνει, σύμφωνα με τα στοιχεία της τακτικής έρευνας που διενεργεί, υψηλή βαθμολογία ικανοποίησής τους (72% πολύ ή εξαιρετικά ικανοποιημένοι).



Αναγνωρίζοντας τη συμβολή των Πρακτόρων και Μεσιτών στα αποτελέσματά της, η INTERAMERICAN βράβευσε πρόσφατα στο Συνέδριό της για τις επιδόσεις τους, κατά το 2018 ανά κατηγορία, τις εταιρείες:

• Σε μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα Γενικών ασφαλίσεων: MEGA INSURANCE BROKERS S.A., INFOTRUST A.E., MARSH Ε.Π.Ε. και BE INSURANCE BROKERS S.A.

• Στην ίδια κατηγορία, διακρίθηκαν και οι εκτός Αττικής εταιρείες: CONTRACT A.E., LYRAS INSURANCE GROUP, MEGA ΑGENCY A.E., LIFE POINT - I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ και Σια Ο.Ε., INTERACTION BROKERS Ε.Π.Ε., A.T.S. INSURANCE AGENTS και ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ.

• Μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα Πυρός: MARSH Ε.Π.Ε., ΠΕΝΚΟ Α.Ε., ALL RISK IKE, BE INSURANCE BROKERS S.A. και ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΕΣΙΤΙΚΗ.

• Σε χαρτοφυλάκιο Ομαδικών ασφαλίσεων: MAPTEN RISK & INSURANCE, ALL RISK IKE, ΔΙΟΝ Α.Ε., MARSH Ε.Π.Ε. και SFAKIANAKIS INSURANCE BROKERS S.A.

• Σε εγγεγραμμένα ασφάλιστρα Αστικής Ευθύνης και Τεχνικών ασφαλίσεων: GLOBALIS A.E., MARSH Ε.Π.Ε., MEGA INSURANCE BROKERS S.A., NAK INSURANCE BROKERS S.A. και ALL RISK IKE.