Ενωση Ελλήνων Επενδυτών για FF: Ασαφές το πλάνο αναδιάρθρωσης

Η Ένωση Ελλήνων Επενδυτών έλαβε μέρος στο σημερινό Conference Call της διοίκησης της FF, διάρκειας 30 λεπτών, χωρίς, όπως αναφέρει, να καταστεί δυστυχώς ουδείς σοφότερος για το πλάνο αναδιάρθρωσης και την πιθανότητας ευδοκίμησης του.

Εξάλλου, σημειώνει η ΕΕΕ, ούτε ερωτήσεις επιτράπηκαν αλλά ούτε και απαντήσεις δόθηκαν σε όποιες τυχόν ερωτήσεις είχαν κατατεθεί εγγράφως, ανάμεσα των οποίων ήταν 9 ερωτήσεις της Ένωσης οι οποίες παρατίθενται στη συνέχεια.

Συνοπτικά το πλάνο προβλέπει ότι ποσά της τάξης των 90 εκατ στα οποία αποτιμώνται τα ακίνητα που θα μεταβιβαστούν στην AssetsCo συνοδευόμενα από ομόλογο 20 εκατ , ήτοι σύνολο 110 εκατ θα διατεθούν ως δυνητική αποζημίωση για τους ομολογιούχους οι οποίοι βέβαια θα πρέπει να παραιτηθούν από τις αξιώσεις τους από τα 437 εκατ αξίας των ομολόγων που κατέχουν σήμερα. Αν συνυπολογίσουμε και την αξία του Free float της μετοχής (πριν την κατάρρευση) σε 500 εκατ ευρώ περίπου που κατείχαν οι μέτοχοι (πλην των ιδιοκτητών και τη FOSUN) , το πλάνο ζητά από τους μη εξασφαλισμένους πιστωτές της επιχείρησης να αποδεχτούν ανταλλαγή στο 11% της πρότερης περιουσίας που κατείχαν (110 / 937 = 11,7%)

Παραλείπεται ωστόσο στο πλάνο, το γεγονός ότι οι Τράπεζες (που εξοφλήθηκαν τον Δεκ 2018 στο 100%) κατέστησαν ενέγγυοι πιστωτές της FF, ήτοι σε προνομιακή θέση σε σχέση με τους ομολογιούχους που παραμένουν πιστωτές χωρίς καμιά εξασφάλιση, σε άκρως ύποπτο χρονικό διάστημα, στις 04/06/2018 δηλαδή 1 ολόκληρο μήνα μετά την αποκαλυπτική έκθεση του QCM στις 03/05/2018 που ανέδειξε την ζοφερή πραγματικότητα στην FF. Μέχρι τότε, ήταν και αυτές στην ίδια μοίρα με τους υπόλοιπους πιστωτές!

Παραλείπεται επίσης ότι η διοίκηση της FF δεν έχει δώσει καμιά ΑΠΑΝΤΗΣΗ ακόμα στο τι απέγινε ο δανεισμός ύψους 479 εκατ ευρώ τον οποίο έχει αναλάβει η FF από το 2015 ( 437 εκατ τα ομόλογα +42 εκατ € ο τραπεζικός δανεισμός ) .Πως είναι δυνατόν να απωλέσθηκε τέτοιο τεράστιο ποσό ;

Ήδη από το προκαταρκτικό πόρισμα της A&M αλλά και αυτό της επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) είχε αρχίσει να ξετυλίγεται το νήμα της "περίεργης" κατάληξης κάποιων κονδυλίων, όπως του δανείου 122 εκατ ευρώ προς την άγνωστων στοιχείων Landocean Industrial Limited και οι προκαταβολές 250 εκατ προς την εταιρεία "σφραγίδα" (σύμφωνα με το πόρισμα ΕΛΤΕ) Τhana Prasertsian.

Δυστυχώς όμως για τις παραπάνω εταιρείες ο αναμορφωμένος ισολογισμός του 2017 δεν κάνει καμιά αναφορά, σημειώνει η Ενωση.

Θεωρεί δε ότι το πλάνο αναδιάρθρωσης είναι προβληματικό και βασίζεται ούτως η άλλως σε έναν προβληματικό ισολογισμό . Πιστεύει ότι η ενδεδειγμένη οδός προστασίας των μετόχων είναι αυτή που ακολουθήθηκε μέχρι στιγμής ,με την κατάθεση αγωγών αποζημίωσης και συντηρητικής κατάσχεσης της περιουσίας των μεγαλομετόχων και των Ορκωτών Ελεγκτών ,πορεία και την οποία θα συνεχίσουμε μέχρι τελικής δικαίωσης βασιζόμενοι στο σκεπτικό της ιστορικής απόφασης 2419/2019 του Πρωτοδικείου Αθηνών, αναφέρει η ΕΕΕ.

Παρακάτω παρατίθενται και τα 9 ερωτήματα που θέσαμε στη διοίκηση της FF , ενόψει του Conference Call :

1. How can a restructuring plan be implemented since the Financial Statements (revised) as already published are excessively incomplete, without VERIFIED Bank Statements of due balances of the company accounts, with details with regard to Asian affiliates totally missing, when there are also direct accusations of huge cash withdrawals by “unknown” (!!!) persons to unidentified directions!

2. Why and by whose order did the forensic research of Alvarez & Marsal stopped, since its’ the only report that was used by the Attorney General For Corruption, mr Dragatsis?

3. In view of the above, we strongly request that NEW financial statements will be released, without all above incoherencies, AFTER COMPLETION OF THE FORENSIC REPORT BY A&M. If our strong request is not accepted, then there should be an EXPRESS commitment for the finalization of A&M forensic research as well as A PROPER judicial claim to be filled to the Greek Courts (and not the …Chinese!!!) with regard to the 122 million euros that were illegally given as a loan by “ Folli Follie Group Sourcing Limited” to the unknown company “Landocean Industrial Limited” IN THE 2016 FINANCIAL STATEMENTS, AS THE RESPECTIVE Hellenic Accounting and Auditing Standards Oversight Board expressly indicates (http://www.elte.org.gr/index.php?lang=en ELTE) but the new revised financial statements DO NOT MENTION.

4. When was the Law Suit filled (specific Date and Court) against the persons who damaged the Company? (As the new Law EXPRESSLY DEMANDS, L. 4548/2018)

5. Total outstanding obligations to bondholders creditors is 450 million, and to equity holders… we don’t know, supposedly 35% is owned by Koutsolioutsos, 13 % (??) by Fosun , another by Fidelity.. so free float is around 45%. How does this proposed restructuring plan covers the existing obligations to “stakeholders? By 80 million hard assets which can be monetized at fire sale prices at 60% of their appraised value? Have those assets been properly appraised by independent property appraisers? Are these assets free of any encumbrances?

6. Why does Mr Koutsolioutsos is still a member of the Bod? How would this be construed in terms of a new optimistic plan for the future, if the same family is still in the game?

7. Since he is so devoted to the “resurrection” of the company, why doesn’t he insert as collateral part of their PRIVATE, or otherwise controlled assets?

8. Why have they spent so many millions for outside experts, lawyers etc?

9. How can you explain the legitimacy as well as the reasoning of continuous changes of the members of the Board of Directors and the Audit Committee ? What was the excuse for the members that resigned?