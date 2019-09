Alpha: Αποχωρεί ο επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου Αθ. Αθανασόπουλος

Αποχωρεί από την Alpha Bank ο κ. Αθανάσιος Αθανασόπουλος, επικεφαλής της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και εντεταλμένος γενικός διευθυντής της τράπεζας.

Ο κ. Αθανασόπουλος φέρεται να έχει συμφωνήσει τη μεταπήδησή του στη Eurobank, όπου θα αναλάβει επιτελική θέση, πιθανότατα στον εσωτερικό έλεγχο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι λόγοι της αποχώρησης είναι καθαρά προσωπικοί.

Σημειώνεται ότι στην Alpha παραμένει ο αδερφός του Θοδωρής Αθανασόπουλος, διευθυντής καθυστερήσεων επιχειρήσεων και επίσης εντεταλμένος γενικός διευθυντής.

Ο κ. Αθ. Αθανασόπουλος σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) και είναι κάτοχος μεταπτυχιακών στα Οικονομικά και στην Τραπεζική από το Πανεπιστήμιο του Reading και το London School of Economics. Είναι Fellow (FCA) του Institute of Chartered Accountants in England & Wales (ICAEW).

Εργάσθηκε στο γραφείο Λονδίνου της KPMG και στον Εσωτερικό Έλεγχο της Mellon Financial Corporation (σήμερα BoNY Mellon). Από το 2006 εργάζεται στην Αlpha Βank, στις Διευθύνσεις Οργανώσεως, Πιστοδοτήσεων Επιχειρήσεων και Εσωτερικού Ελέγχου, φθάνοντας στη θέση του επικεφαλής της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου.