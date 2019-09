Τι ρώτησαν τα funds τους Ελληνες τραπεζίτες στο Λονδίνο

Θετική ανταπόκριση βρήκαν τα τραπεζικά στελέχη στα τετ α τετ ραντεβού που είχαν με τους ξένους επενδυτές και τους fund managers χθες, κατά την πρώτη ημέρα στο Roadshow που πραγματοποιείται στο Λονδίνο, με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 επενδυτών και εκπροσώπους 34 ελληνικών εταιρειών.

Τόσο οι παρουσιάσεις όσο και οι κατ’ ιδίαν συναντήσεις επικεντρώθηκαν στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, για πρώτη φορά όχι τόσο στο δημοσιονομικό μέτωπο όσο στις επενδύσεις που είτε μπαίνουν στις ράγες της υλοποίησης, είτε είναι έτοιμες να πραγματοποιηθούν σε βασικούς κλάδους όπως η ενέργεια, ο τουρισμός και τα logistics.

Ενδιαφέρον υπήρξε επίσης και για τις μειώσεις των εταιρικών φόρων αλλά και για τα ελληνικά ομόλογα, οι αποδόσεις των οποίων κινούνται σε ιστορικά χαμηλά. Σήμερα, το ενδιαφέρον αναμένεται να επικεντρωθεί αφενός στις εξελίξεις όσον αφορά την επένδυση στο Ελληνικό, αφετέρου στην ομιλία του υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα.

Τράπεζες

Στις one to one συναντήσεις με τα στελέχη των τραπεζών, οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στα εξής «καυτά» θέματα:

- Στην πορεία των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και στο σχέδιο αντιμετώπισης μέσω των τιτλοποιήσεων που δρομολογεί η κάθε τράπεζα, όπως η Πειραιώς με την Intrum και η Eurobank με την Pimco. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον «τράβηξε» το υπό εξέλιξη σχέδιο τιτλοποίησης-μαμούθ, ύψους 10-12 δισ. ευρώ, που ετοιμάζει η Αlpha Βank.

- Στη συστημική λύση που έχει έτοιμη η κυβέρνηση και αφορά την κρατική εγγύηση ύψους 9 δισ. ευρώ για τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων που θα πραγματοποιήσουν οι τράπεζες, την οποία χαρακτήρισαν «καλό νέο». Ο μηχανισμός Asset Protection Scheme είναι έτοιμος, αντιγράφει το μοντέλο που εφαρμόζεται από το 2014 στην Ιταλία και εντός του Οκτωβρίου η σχετική νομοθετική διάταξη θα περάσει από τη Βουλή.

- Για πρώτη φορά όμως μετά το 2010, οι επενδυτές ασχολήθηκαν και με το «καυτό» αλλά και αναγκαίο ζήτημα της δανειοδότησης από την πλευρά των ελληνικών τραπεζών, κυρίως προς τις επιχειρήσεις. Πόσω μάλλον ενόψει της υλοποίησης εμβληματικών επενδύσεων, από το Ελληνικό μέχρι την Αφάντου.