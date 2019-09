Λεκκός (Πειραιώς): Αισιοδοξία για περαιτέρω βελτίωση των εξαγωγών

Τα στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς συμμετείχαν στη διεθνή ημερίδα «The new era of the Greek Financial Sector». Τη σημαντική ανάκαμψη των τραπεζών υπογράμμισε ο CEO Γ. Χαντζηνικολάου. Τι είπε για τις εξαγωγές ο chief economist του ομίλου.