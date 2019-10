Αλλαγή ηγεσίας για τη Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας

Μετά από μια επιτυχημένη διαδρομή ως CEO της Microsoft για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, η κα. Πέγκυ Αντωνάκου προχωράει στο επόμενο βήμα στην καριέρα της, αποχωρώντας από την Microsoft.

H εταιρεία την ευχαριστεί θερμά για την συμβολή της στην επίτευξη σημαντικών στρατηγικών και επιχειρηματικών στόχων κατά τα τελευταία 7 χρόνια και της εύχεται κάθε επιτυχία στα επόμενα βήματα.

Για το διάστημα μέχρι να οριστεί νέος Διευθύνων Σύμβουλος, τα καθήκοντα αναλαμβάνει προσωρινά ο κ. Θεοδόσης Μιχαλόπουλος, Διευθυντής Πωλήσεων Μεγάλων Επιχειρήσεων & Δημόσιου Τομέα για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα και μέλος της Διοικητικής Ομάδας της εταιρείας.

Ο κ. Μιχαλόπουλος, έχει διανύσει μια μακροχρόνια και επιτυχημένη πορεία στην αγορά τεχνολογίας αλλά και τη Microsoft. Ο ίδιος εντάχθηκε στο δυναμικό της εταιρείας το 2014, ως Διευθυντής Καταναλωτικών προϊόντων (Consumer Channels Group), και, παρά το γεμάτο προκλήσεις μακροοικονομικό περιβάλλον, συνέβαλλε στην ανάπτυξη του τομέα πωλήσεων για τρία συνεχόμενα χρόνια.

Από την αμέσως επόμενη θέση του, ως Διευθυντής Πωλήσεων Μεγάλων Επιχειρήσεων (Enterprise Commercial Sales Director), συνέβαλλε στη βελτίωση και αλλαγή του παραδοσιακού μοντέλου πωλήσεων της εταιρείας, ενισχύοντας σημαντικά τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ίδιας της Microsoft και καταγράφοντας σημαντικές εμπορικές επιτυχίες, και στις τρεις αγορές της ευθύνης του.

Aπό τον ενισχυμένο ρόλο που αναλαμβάνει για το επόμενο χρονικό διάστημα, θα εστιάσει στον ψηφιακό μετασχηματισμό και ενδυνάμωση του οικοσυστήματος των πελατών και συνεργατών της εταιρείας.

Ο κ. Μιχαλόπουλος κατέχει BEng in Electrical & Electronic Engineering από το Πανεπιστήμιο του Sussex και MSc in Communications & Signal Engineering από το Imperial College of Science & Technology του Λονδίνου London καθώς και MBA από το Athens Laboratory of Business Administration (ALBA).