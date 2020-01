Alpha Bank: Αντίστροφη μέτρηση για την έκδοση του Tier II

Αμέσως μετά την έκδοση χρέους από την Ελληνική Δημοκρατία, θα λάβει η διοίκηση της Alpha τις αποφάσεις ως προς τον χρόνο που θα ανοίξει το βιβλίο προσφορών για τη διάθεση ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης (Tier II), ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ.

Χθες, ολοκληρώθηκαν οι παρουσιάσεις της τράπεζας στο Λονδίνο. Το κλιμάκιο στελεχών της Alpha είδε, Τρίτη και Τετάρτη, περίπου 30 επενδυτές, είτε με one to one συναντήσεις (10 επενδυτές), είτε σε ομάδες (περίπου 20 επενδυτές) από όλες τις κατηγορίες (θεσμικά χαρτοφυλάκια, hedge funds, κεφάλαια που επενδύουν σε τίτλους σταθερού εισοδήματος). Από σήμερα οι παρουσιάσεις μεταφέρονται στο Μιλάνο, ενώ αύριο, Παρασκευή, θα διενεργηθούν τηλεδιασκέψεις με ασιατικά funds.

Το καλό κλίμα που επικρατεί διεθνώς σε συνδυασμό με την απήχηση των παρουσιάσεων καθιστούν ως βασικό σενάριο το βιβλίο προσφορών για το Tier II να ανοίξει αμέσως μετά την έκδοση 15ετούς ομολόγου από την Ελληνική Δημοκρατία.

Προτεραιότητα, άλλωστε, της τράπεζας είναι η εξασφάλιση όσο το δυνατόν καλύτερης τιμολόγησης, με την τρέχουσα απόδοση των ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης της Εθνικής να αποτελεί τον πήχη για την επιτυχία της έκδοσης. Η έκδοση θα είναι πιθανότατα πενταετής και η τράπεζα θα επιδιώξει να αντλήσει συμπληρωματικά κεφάλαια της τάξης των 500 εκατ. ευρώ.

Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, HSBC και Royal Bank of Scotland αποτελούν το σχήμα των αναδόχων.