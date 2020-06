Σε ειδική διαχείριση ο όμιλος ξενοδοχείων Ντίας Καψή

Σε ειδική διαχείριση τέθηκε με απόφαση δικαστηρίου ο ξενοδοχειακός όμιλος «Τουριστικό Συγκρότημα Καψή ΑΕ», συμφερόντων της Κωνσταντίνας (Ντίας) Καψή, με την Grant Thornton να αναλαμβάνει το έργο του ειδικού διαχειριστή.

Με την υπ’ αριθμόν 127/2020 απόφασή του, το Μονομελές Πρωτοδικείο Ηρακλείου έκανε δεκτό το αίτημα των πιστωτριών τραπεζών της Τουριστικό Συγκρότημα Καψή ΑΕ, αποφασίζοντας να θέσει τον όμιλο σε ειδική διαχείριση.

Ήδη έχουν καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις σε στελέχη της Grant Thornton, με τις οποίες παρέχεται πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, στους λογαριασμούς και σε οτιδήποτε βοηθά το έργο της ειδικής διαχείρισης, ενώ τους παρέχεται η δυνατότητα να εκπροσωπούν την Τουριστικό Συγκρότημα Καψή ΑΕ.

O ειδικός διαχειριστής ως είθισται θα ξεκινήσει τη διαδικασία της απογραφής αποθεμάτων, παγίων και μηχανολογικού εξοπλισμού, υποχρεώσεων και απαιτήσεων της εταιρείας και εν συνεχεία θα βγάλει σε πλειστηριασμό τα περιουσιακά της στοιχεία.

Η Τουριστικό Συγκρότημα Καψή ΑΕ ελέγχει το συγκρότημα πέντε ξενοδοχειακών μονάδων Out of the Blue Capsis Elite Resort στην Αγία Πελαγία Κρήτης και το City Hotel στο Ηράκλειο Κρήτης.