Στην πλατφόρμα της Vodafone TV και το Netflix

To Vodafone TV, μετά την προσθήκη του Amazon Prime Video, καλωσορίζει το Netflix στην πλατφόρμα του και υπόσχεται ακόμη περισσότερες επιλογές διασκέδασης και ψυχαγωγίας για τους πελάτες του, συνεχίζοντας να παρέχει ολοένα και μεγαλύτερη πρόσβαση στο καλύτερο περιεχόμενο της αγοράς του κόσμου.

Συγκεκριμένα, όλοι οι πελάτες του Vodafone TV έχουν πλέον εύκολη πρόσβαση στις υπηρεσίες του Netflix μέσα από τον αποκωδικοποιητή τους, και τη δυνατότητα να απολαμβάνουν συναρπαστικές και πολυβραβευμένες σειρές και ταινίες, παράλληλα με το μοναδικό περιεχόμενο του Vodafone TV.

Η συνεργασία ανάμεσα στο Vodafone TV και το Neftlix, επιτρέπει σε όλους τους πελάτες Vodafone να εγγραφούν στην υπηρεσία του Netflix μέσα από την τηλεοπτική πλατφόρμα της Vodafone, ενώ όσοι έχουν ήδη λογαριασμό στο Netflix θα μπορούν να συνδέονται άμεσα με τους κωδικούς τους μέσα από το Vodafone TV. Αυτή η συνεργασία εμπλουτίζει ακόμη περισσότερο τις επιλογές που μπορούν να έχουν οι πελάτες του Vodafone TV και να απολαύσουν θεαματικό περιεχόμενο που συγκινεί.

Το νέο Vodafone TV θα περιλαμβάνει και ένα ειδικό κουμπί για Netflix στο TV control που θα κάνει την πρόσβαση στο Netflix τόσο εύκολη και γρήγορη όσο το να αλλάζει κανάλι στην τηλεόραση.

Οι παγκόσμιες επιτυχίες του Netflix που συναρπάζουν, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το “Cobra Kai” – τη συνέχεια των θρυλικών ταινιών των 80s “Karate Kid” – με τους τότε πρωταγωνιστές Ralph Macchio και William Zabka να πλησιάζουν σήμερα τα 50 τους χρόνια και να έχουν βρεθεί σε εκ διαμέτρου αντίθετους ρόλους. Αλλά και σειρές, όπως η 4η σεζόν μίας από τις πιο δημοφιλείς σειρές του Netflix: το “The Crown” κάνει πρεμιέρα στις 15 Νοεμβρίου. Η νέα σεζόν μπαίνει στα βαθιά της πολιτικής, στην εποχή της πρωθυπουργίας της Μάργκαρετ Θάτσερ και εστιάζει στις νεότερους μονάρχες και τη γνωριμία, τον γάμο και τη θύελλα του πρίγκηπα Καρόλου και της πριγκίπισσάς Νταϊάνα.

Ή το ήδη επιτυχημένο “Emily in Paris” με πρωταγωνίστρια την πολλά υποσχόμενη Lily Jane Collins από τους παραγωγούς του “Sex and the City” – το οποίο προβάλλεται αποκλειστικά από το Vodafone TV. Αλλά και τη θεαματική σειρά εποχής “Enola Holmes” όπου η πασίγνωστη πια από τον ρόλο της Eleven στο “Stranger Things” –το οποίο είναι επίσης διαθέσιμο- Millie Bobby Brown υποδύεται την αδελφή του σπουδαίου ντετέκτιβ Σέρλοκ Χολμς και λύνει δύσκολες και μυστηριώδεις υποθέσεις.

Αλλά και τη νέα σεζόν της δημοφιλούς σειράς “Star Trek Discovery” με την θεαματική Sonequa Martin-Green να πρωταγωνιστεί σε περιπετειώδεις ανακαλύψεις του πληρώματος του “Discovery” στα παράλληλα σύμπαντα της ιστορικής σειράς επιστημονικής φαντασίας, το πολυσυζητημένο «Το Γκαμπί της Βασίλισσας» (The Queen’s Gambit) που μας ταξιδεύει πίσω στο 1950, όπου ένα κορίτσι σε ένα ορφανοτροφείο ανακαλύπτει το σπάνιο ταλέντο της στο σκάκι και ξεκινά το ταξίδι προς τη δόξα, ενώ παλεύει με τον εθισμό της και σίγουρα το επίσης πρόσφατο “Ethos” που μας ταξιδεύει στη γειτονική Τουρκία, όπου μια ομάδα ατόμων στην Τουρκία υπερνικά κοινωνικοπολιτισμικές νόρμες και δημιουργεί σχέσεις, καθώς οι φόβοι μπλέκονται με τις επιθυμίες τους.

Επίσης, δεν λείπουν οι μεγάλες ταινίες, όπως το “Over The Moon”, μία μουσική περιπέτεια για ένα κορίτσι που κατασκευάζει έναν πύραυλο για να ταξιδέψει στο Φεγγάρι, σε σκηνοθεσία του σπουδαίου Glean Keane, ή το “Mank” την πολυαναμενόμενη κινηματογραφική επιστροφή του Ντέιβιντ Φίντσερ που μας μεταφέρει στο Χόλιγουντ της δεκαετίας του 1930. Εκεί, ο καυστικός, αλκοολικός σεναριογράφος Χέρμαν Μάνκιεβιτς επαναπροσδιορίζει με την οπτική του την κινηματογραφική βιομηχανία, ενώ προσπαθεί να τελειώσει τον «Πολίτη Κέιν».

Φυσικά, το περιεχόμενο του Netflix δεν τελειώνει εκεί. Από το “La Casa De Papel” έως το “The Umbrella Academy”, και από τα “Baby” και “Suburra” στο πολυσυζητημένο “The Social Dilemma”, οι επιλογές του είναι ανεξάντλητες και καθορίζουν τις τάσεις στο παγκόσμιο διεθνές στερέωμα για την επόμενη μέρα στη δημιουργία πρωτοποριακού και ανατρεπτικού περιεχομένου.

«Το Vodafone TV επενδύει με συνέπεια στη διεύρυνση των συνεργασιών του ώστε να προσφέρει ολοένα και περισσότερες επιλογές διασκέδασης και ψυχαγωγίας στους πελάτες τους και να λειτουργήσει ως πύλη εισόδου για το καλύτερο περιεχόμενο που μπορεί κανείς να βρει στη διεθνή αγορά. Για αυτόν τον λόγο, είμαστε χαρούμενοι που εγκαινιάζουμε τη συνεργασία με το Netflix το οποίο με συνέπεια παράγει και διαθέτει περιεχόμενο που συγκινεί διεθνώς» δήλωσε ο Άρης Γεωργόπουλος, εμπορικός διευθυντής καταναλωτικών προϊόντων της Vodafone Ελλάδας.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που συνεργαζόμαστε με τη Vodafone ώστε να κάνουμε ακόμη πιο άμεση και εύκολη την πρόσβαση των ελληνικών οικογενειών στην εμπειρία του Netflix. Θέλουμε να προσφέρουμε την καλύτερη ψυχαγωγία στα νοικοκυριά της Ελλάδας και να τους επιτρέψουμε να απολαμβάνουν τις αγαπημένες σειρές, ταινίες, ντοκιμαντέρ και παιδιά στο Netflix. Αυτή η συνεργασία τα κάνει όλα αυτά πραγματικότητα με το κλικ ενός κουμπιού» δήλωσε ο Roberto Porras, διευθυντής επιχειρηματικής ανάπτυξης για την Ελλάδα στο Netflix.

Το Vodafone TV μετατρέπεται στην πιο ολοκληρωμένη πλατφόρμα streaming στην Ελλάδα και συνεργάζεται με τους μεγαλύτερους ψηφιακούς παρόχους, συγκεντρώνοντας το καλύτερο δυνατό περιεχόμενο ψυχαγωγίας που ενδιαφέρει τους Έλληνες καταναλωτές κάτω από μια ενιαία στέγη, την τηλεοπτική πλατφόρμα της Vodafone.