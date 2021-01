Στην Cosmote TV το νεοσύστατο πρωτάθλημα μηχανοκίνητου αθλητισμού EXTREME E

Τα αποκλειστικά δικαιώματα για τη μετάδοση του νεοσύστατου πρωταθλήματος μηχανοκίνητου αθλητισμού Extreme E εξασφάλισε για την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν η Cosmote TV, που πρόσφατα ανανέωσε και τα δικαιώματα για την κορυφαία διοργάνωση MotoGP™, καθώς και για τα Moto2™, Moto3™, MotoE™, MotoGP eSport Championship και Red Bull MotoGP Rookies Cup.

Το Extreme E, που θα κάνει πρεμιέρα το διήμερο 20-21/3 στοχεύει στην ευαισθητοποίηση γύρω από την κλιματική αλλαγή, μέσα από τη διεξαγωγή αγώνων με αμιγώς ηλεκτροκίνητα off-road οχήματα, που ανταγωνίζονται χωρίς περιβαλλοντική επιβάρυνση. Παράλληλα, o θεσμός υποστηρίζει την ισότητα των δύο φύλων, με τα πληρώματα των ομάδων είναι για πρώτη φορά μεικτά, αποτελούμενα από μια γυναίκα και έναν άνδρα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής σεζόν, οι συνδρομητές της Cosmote TV θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αγώνες σε live μετάδοση, τα καλύτερα στιγμιότυπά τους, καθώς και τη σειρά ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων που αφορά στο νεοσύστατο πρωτάθλημα του Extreme E: How to Build a Race Car, Making Tracks, The Electric Future.

«Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με την προσθήκη του Extreme E στο αθλητικό μας πρόγραμμα. Η πρωτοποριακή σειρά αγώνων θα προσφέρει θεαματικό περιεχόμενο στους συνδρομητές της Cosmote TV, συμβάλλοντας στην ευαισθητοποίηση γύρω από την κλιματική αλλαγή και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Με το MotoGP και τώρα το Extreme E, τα κανάλια Cosmote SPORT αποτελούν τον απόλυτο προορισμό για υψηλής ποιότητας τηλεοπτικό περιεχόμενο μηχανοκίνητου αθλητισμού», σχολίασε σχετικά ο Δημοσθένης Βασιλόπουλος, Διευθυντής Content & Production Operations Cosmote TV.

«H συμφωνία με ακόμα έναν τηλεοπτικό πάροχο σε μία ακόμα περιοχή είναι ένα υπέροχο νέο και ως εκ τούτου θα ήθελα να καλωσορίσω την Cosmote TV. Οδεύουμε ενθουσιασμένοι προς το λανσάρισμα της σειράς αγώνων, ένα ψηφιακό υπερθέαμα, που αναμένεται να καθηλώσει το κοινό με πρωτοποριακά τηλεοπτικά χαρακτηριστικά. Το τηλεοπτικό μας περιεχόμενο δεν αφορά μόνο στους αγώνες, αλλά και στη γνωστοποίηση περιβαλλοντικών ζητημάτων με τα οποία έρχονται αντιμέτωπα υπέροχα μέρη ανά τον κόσμο», δήλωσε ο Chief Marketing Officer Extreme E, Ali Russell.

Οι πέντε αγώνες του φετινού πρωταθλήματος του Extreme E θα λάβουν χώρα σε απομακρυσμένες γωνιές του πλανήτη, οι οποίες έχουν υποστεί τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, με σημείο έναρξης την Αλ-Ούλα της Σαουδικής Αραβίας (20-21/3). Στη συνέχεια η σκυτάλη θα δοθεί στη Σενεγάλη (29-30/5), τη Γροιλανδία (28-29/8), τη Βραζιλία (23-24/10) και την Αργεντινή (11-12/12).

Η Cosmote TV είναι η Νο 1 συνδρομητική τηλεόραση στην ελληνική αγορά με παρουσία σε πάνω από 570 χιλιάδες νοικοκυριά. Λειτουργώντας αυτόνομα και ολοκληρωμένα, ως πάροχος συνδρομητικών υπηρεσιών τηλεόρασης, προσφέρει πρόσβαση σε αποκλειστικό premium περιεχόμενο, μέσα από 90 κανάλια, από τα οποία 16 κανάλια παραγωγής Cosmote TV (CINEMA, SERIES, SPORT, HISTORY) και είναι διαθέσιμη μέσω δορυφορικής και streaming πρόσβασης.