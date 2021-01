H MetLife μεταξύ των 25 κορυφαίων εταιριών σε θέματα ισότητας φύλων

Η MetLife Inc. (NYSE: MET) αναδείχθηκε ως μια από τις 25 κορυφαίες εταιρίες σε θέματα ισότητας φύλων, στο πλαίσιο του σχετικού Δείκτη S&P 500 που καταρτίζεται από την Equileap. Ειδικότερα, η MetLife κατέλαβε τη 15η θέση μεταξύ 500 εταιριών, επίδοση που την εντάσσει στο κορυφαίο 5% του συνόλου.

Η Equileap, ένας οργανισμός με ηγετικό ρόλο στη συλλογή δεδομένων σχετικά με την ισότητα των φύλων, αξιολόγησε τις επιδόσεις κάθε εταιρίας με βάση 19 κριτήρια, τα οποία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας στην εταιρία, την καταπολέμηση των ανισοτήτων στις αμοιβές λόγω φύλου, την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, καθώς και την παροχή γονεϊκών αδειών. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης δημοσιεύθηκαν στο πλαίσιο έρευνας με τίτλο «Ισότητα Φύλων στις Η.Π.Α. (Gender Equality in the U.S.).

«Είμαστε υπερήφανοι για τη διάκριση της MetLife ως μιας από τις κορυφαίες εταιρίες, σε θέματα έμφυλης ισότητας. Η αποδοχή, η ισότητα και η ενσωμάτωση της διαφορετικότητας αποτελούν για μας αδιαπραγμάτευτες αρχές, με καθοριστικό ρόλο στο πώς αντιλαμβανόμαστε και υπηρετούμε στην πράξη τον εταιρικό μας σκοπό» δήλωσε σχετικά ο Michel Khalaf, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της MetLife.

Μέσω της Πρωτοβουλίας για την Ισότητα των Φύλων, η MetLife διαμορφώνει μια βιώσιμη, δίκαιη εταιρική κουλτούρα, η οποία προωθεί το σεβασμό και την ενσωμάτωση της διαφορετικότητας, εστιάζοντας σε τέσσερις κύριους πυλώνες: ηγεσία, εργασιακό περιβάλλον, αγορά και κοινωνία. Στις δράσεις της περιλαμβάνονται η διαρκής αξιολόγηση δεδομένων σε σχέση με τη διαφορετικότητα, η παροχή εκπαίδευσης σε θέματα ενσωμάτωσης και καταπολέμησης των προκαταλήψεων, η υλοποίηση μιας σειράς προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης για τις γυναίκες εργαζόμενες, καθώς και η εφαρμογή πολιτικών και παροχών που εξασφαλίζουν ευελιξία και δημιουργούν προϋποθέσεις για μια πιο ισορροπημένη καθημερινότητα, μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής.

Στο πλαίσιο της ίδιας πρωτοβουλίας, η MetLife έγινε η πρώτη ασφαλιστική εταιρία στις Η.Π.Α. που υπέγραψε το Σύμφωνο Αρχών για την Ενδυνάμωση των Γυναικών, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (U.N. Women’s Empowerment Principles). Πρόκειται για ένα σύνολο δεσμεύσεων, που έχουν στόχο την προώθηση της ισότητας των φύλων στο χώρο εργασίας. Για την εφαρμογή αυτών των αρχών, η MetLife προχώρησε στην εκπόνηση ειδικής μελέτης σε σχέση με τις ανισότητες λόγω φύλου και δημιούργησε μια διεθνή ομάδα εργασίας, για την ανάπτυξη σχεδίων αντιμετώπισης. Επίσης, η MetLife συμμετέχει σε εξωτερικές πρωτοβουλίες, όπως ο Παγκόσμιος Συνασπισμός Γυναικείας Καινοτομίας του Ο.Η.Ε. (U.N. Women Global Innovation Coalition for Change), Catalyst’s Gender and Diversity KPI Alliance (GDKA), CEO Champions for Change και CEO Action for Diversity and Inclusion.