Στις εταιρίες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον η Epsilon Net

Η Epsilon Net διακρίθηκε, για δεύτερη φορά στην ιστορία της, ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρίες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ευρώπη. Με σύνθημα το #apartbutstilltogether, η Epsilon Net κατέκτησε την 31η θέση στην κατηγορία των μεσαίων επιχειρήσεων σε όλη την Ευρώπη. Η βράβευση πραγματοποιήθηκε σε μια λαμπρή τελετή που διοργανώθηκε από τον διεθνή οργανισμό Great Place to Work και διεξήχθη την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021.

Ο οργανισμός Great Place to Work αξιολογεί και βραβεύει το υποδειγματικό εργασιακό περιβάλλον σε περισσότερες από 36 χώρες και από 3.000 εταιρίες στην Ευρώπη. Η λίστα κατάταξης των βραβείων Europe’s Best Workplaces συντάσσεται μετά από ανώνυμη έρευνα κατά την οποία οι εργαζόμενοι καλούνται να αξιολογήσουν την εταιρία στην οποία εργάζονται σε μια σειρά θεμάτων, σχετικά με τους βασικούς παράγοντες που δημιουργούν εξαιρετικούς χώρους εργασίας για όλους. Αποτελεί αναγνώριση με ιδιαίτερη σημασία, καθώς στην ευρωπαϊκή έρευνα του Great Place to Work συμμετείχαν περισσότεροι από 1 εκ. εργαζόμενοι.

Οι εταιρίες αξιολογούνται, επίσης, για το πόσο καλά δημιουργούν μια εμπειρία εργασίας για όλους, συμπεριλαμβανομένων όλων των εργαζομένων, ανεξάρτητα από το ποιοι είναι ή τι κάνουν. Όπως ήταν αναμενόμενο, φέτος, ο COVID-19 έφερε τη σωματική και ψυχική ευημερία στο προσκήνιο τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους εργαζόμενους. Η εταιρία επικεντρώνεται στην πολύπλευρη ανάπτυξη των ανθρώπων της, παρέχοντάς τους ένα εργασιακό περιβάλλον που αποπνέει το αίσθημα της ασφάλειας και της δημιουργικότητας, επιτρέποντάς τους να εξελιχθούν και να αριστεύσουν. Για το σκοπό αυτό, η Epsilon Net έχει εφαρμόσει μια σειρά ενεργειών και προνομίων με τις οποίες αποδεικνύει έμπρακτα στους εργαζομένους της την αναγνώριση της συμβολής τους στην επιτυχία της Εταιρίας.

Ο Όμιλος Epsilon Net, leader στην ελληνική αγορά πληροφορικής, παράγει συστήματα εμπορικολογιστικής οργάνωσης επιχειρήσεων, ERP συστήματα, εφαρμογές μισθοδοσίας. Παράλληλα δραστηριοποιείται στη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου στο διαδίκτυο, συστήματα knowledge management και στην εξειδικευμένη εκπαίδευση. Τα προϊόντα της εταιρίας με τεχνολογίες cloud και web βρίσκονται στη καρδιά των σύγχρονων αναγκών των επιχειρήσεων και αποτελούν όχημα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Η διάκριση αυτή αποτελεί την κορύφωση σε μια ιδιαίτερα σημαντική χρονιά για την Epsilon Net όπου με σημαντικές εξαγορές και συνεχή ανάπτυξη εδραιώνει τη παρουσία της ως ο μεγαλύτερος όμιλος λογισμικού για επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για τη 2η διάκριση της Epsilon Net σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και την 9η συνολικά στον θεσμό Best WorkPlaces Ελλάδας και Ευρώπης, σε ισάριθμες συμμετοχές της από το 2015.

O κ. Ιωάννης Μίχος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου εταιριών Epsilon Net, δήλωσε: «Είμαι πραγματικά περήφανος για την πανευρωπαϊκή αυτή διάκριση. Η υψηλή θέση στη συγκεκριμένη κατάταξη αντανακλά το υψηλό επίπεδο αποδοχής του εταιρικού οράματος, την απόλυτη ταύτιση των στόχων της εταιρίας και των ανθρώπων της και τη διαμόρφωση μιας εργασιακής κουλτούρας που αντιμετωπίζει, με απόλυτα ανθρωποκεντρικό τρόπο, τις προκλήσεις της τεχνολογίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Παράλληλα, αποτελεί δικαίωση για την πολύ σημαντική προσπάθεια όλων μας σε αυτή την τόσο σημαντική χρονιά για τον Όμιλο και τους ανθρώπους του και αντικειμενική επιβεβαίωση ότι όλοι ΜΑΖΙ εργαζόμαστε με μεράκι, πάθος και αυταπάρνηση, δημιουργώντας καθημερινά ένα ιδεατό εργασιακό περιβάλλον. Σας ευχαριστώ όλους για τον καθημερινό σας ζήλο και τη δέσμευσή σας στο εταιρικό οικοσύστημα ανθρώπων και αξιών, που ονομάζεται Όμιλος Epsilon Net. Με μεγάλη μου χαρά αφιερώνω το βραβείο αυτό σε όλους τους εργαζόμενους μαζί και ξεχωριστά στον καθένα, ως τον ακρογωνιαίο λίθο της επιτυχίας μας, με δέσμευση να συνεχίσουμε ακόμα πιο δυναμικά την αναπτυξιακή πορεία μας, με σεβασμό στις ανθρώπινες ανάγκες, σε μια δημιουργική πορεία επιτυχίας και ευημερίας σε εταιρικό και ατομικό επίπεδο».