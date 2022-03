Optima bank: Σημαντικές προοπτικές στην αγορά του real estate στη Βόρεια Ελλάδα

Πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη 30 Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη, συνέδριο με θέμα ‘’Real estate in Northern Greece. Trends and investment opportunities’’ με τη συνδιοργάνωση του Anatolia College of Thessaloniki (ACT) και της Optima bank. Στο συνέδριο αναπτύχθηκαν θέματα όπως οι τάσεις του real estate σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η αξιολόγηση των ακινήτων ως επένδυση σε διεθνές πλαίσιο, καθώς και οι προοπτικές της αγοράς ακινήτων στην Βόρεια Ελλάδα.

Από τις παρουσιάσεις δεν έλειψαν οι αναφορές στην τωρινή γεωπολιτική κατάσταση και πώς αυτή επηρεάζει την αγορά ακινήτων, όπως του κ. Χρήστου Κοσμά, Partner, Head of Real Estate της Deloitte, ο οποίος ανέφερε κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του: ‘‘Η παρούσα γεωπολιτική, περιβαλλοντική, ενεργειακή και υγειονομική κρίση επιφέρει αντικρουόμενες επιπτώσεις στον κλάδο ακινήτων. Δημιουργούν ταυτόχρονα ευκαιρίες για υπεραξίες και βελτιωμένες αποδόσεις από επενδύσεις σε καινούργιες κατηγορίες, χρήσεις και θέσεις. Ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος ζει, εργάζεται και χρησιμοποιεί τα ακίνητα, πλέον αλλάζει οριστικά.’’

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το κοινό είχε η ανάλυση της αγοράς ακινήτων ειδικά για την Βόρεια Ελλάδα. Έμπειρα στελέχη του κλάδου μετέφεραν τη ρεαλιστική εικόνα από τα όσα ισχύουν σήμερα αλλά και όσα αναμένεται να συμβούν στο μέλλον στην ευρύτερη περιοχή, παράλληλα με τις εκτιμήσεις τους σχετικά με την ασφάλεια της αγοράς ακινήτων ως εναλλακτική πρόταση επένδυσης.

Συγκεκριμένα ο κ. Δημήτρης Ανδρίτσος, CEO της Cerved, σημείωσε στην παρουσίασή του: ‘‘Οι προοπτικές της κτηματαγοράς της Βορείου Ελλάδος παρουσιάζουν θετική δυναμική και υποστηρίζονται από τα σημαντικά έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν σχεδιαστεί. Οι τομείς που έχουν ήδη μπει σε αναπτυξιακή τροχιά είναι ο οικιστικός, ο τουριστικός και τα logistics, ενώ αυξημένη ζήτηση καταγράφεται και για γραφεία όπου υπάρχει έλλειψη ποιοτικού αποθέματος.’’

Παράλληλα ο CEO της Optima bank, κ. Δημήτρης Κυπαρίσσης, δήλωσε σχετικά: ‘‘Είναι κοινή παραδοχή πως η Βόρεια Ελλάδα με σταθερά βήματα αναπτύσσεται στρατηγικά, γεγονός που προσελκύει το έντονο ενδιαφέρον και για την αγορά ακινήτων. Οι επενδύσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή, όπως και τα σχέδια για την ανάπλαση σημαντικών υποδομών, ενισχύουν αυτήν την τάση. Στην Optima bank, διακρίνουμε σε όλο αυτό το πλαίσιο σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες. Με τη σημερινή μας παρουσία στο συνέδριο, εκφράζουμε το δυναμικό παρών μας, ως μία διαφορετική τράπεζα που διαθέτει τη γνώση και τη θέληση, να αποτελέσει τράπεζα αναφοράς στη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων στη Βόρεια Ελλάδα.’’