Aegean-TUI France βάζουν ψηλά τον πήχη για το φετινό καλοκαίρι

Σε Νο 1 προορισμό για τους πελάτες της TUI France, η οποία φέτος συμπληρώνει 20 συνεργασίας με την Aegean Airlines, αναδεικνύεται η Ελλάδα, με βάση τις κρατήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί για το ερχόμενο καλοκαίρι.

Μάλιστα, όπως επισημαίνουν οι επιτελείς της TUI France, στόχος της οποίας είναι να φέρει 100.000 Γάλλους ταξιδιώτες στην Ελλάδα το φετινό καλοκαίρι, οι κρατήσεις καταγράφουν τριψήφια άνοδο σε σχέση με το καλοκαίρι του 2021, με κορυφαίους προορισμούς την Αθήνα, την Κρήτη, την Κω, τη Ρόδο και την Κέρκυρα.

Την ίδια στιγμή, η Aegean, αξιοποιώντας την ισχυρή ζήτηση που καταγράφεται φέτος από τη γαλλική αγορά, αυξάνει κατά 10% σε σχέση με το 2019 τις προσφερόμενες θέσεις μεταξύ Ελλάδας-Γαλλίας, με τον συνολικό αριθμό να ανέρχεται σε 1 εκατομμύριο.

Ο μεγαλύτερος εγχώριος αερομεταφορέας αντιπροσωπεύει σήμερα το 41% των θέσεων της TUI France που συνδέονται με συμβόλαια commitment στη χώρα μας, με την Ελλάδα να καλύπτει το 40% των πωλήσεων της εταιρείας για προορισμούς μεσαίων αποστάσεων ως προς τον αριθμό των επιβατών.

Σε συνεργασία με την Aegean, η οποία φέτος προκειμένου να εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες των Γάλλων ταξιδιωτών θα σταθμεύσει ένα αεροσκάφος στη βάση του Διεθνούς Αεροδρομίου του Παρισιού «Σαρλ ντε Γκολ», η TUI France πραγματοποιεί 24 δρομολόγια, από 12 αεροδρόμια με προορισμούς την Αθήνα, το Ηράκλειο, την Κέρκυρα, τη Ρόδο, την Καλαμάτα και την Κω στην Ελλάδα, καθώς και τη Λάρνακα στην Κύπρο.

«Το 2002, όταν ξεκινήσαμε τη συνεργασία μας, ήμασταν μια ελληνική startup αεροπορική εταιρεία με 16 αεροσκάφη, αλλά ήμασταν αποφασισμένοι να πετύχουμε. Σήμερα η Aegean έχει 4 φορές το μέγεθος του στόλου που είχε τότε και εξυπηρετούμε 6 φορές περισσότερους επιβάτες. Συνεχίζουμε να μεγαλώνουμε. Μέσω της συνεργασίας μας, έχουμε εξυπηρετήσει από κοινού περισσότερους από 3 εκατομμύρια επιβάτες στην Ελλάδα και τους έχουμε προσφέρει μια μοναδική εμπειρία διακοπών», επεσήμανε ο Δημήτρης Γερογιάννης, διευθύνων σύμβουλος της Aegean, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πελατοκεντρική προσέγγιση των δύο εταιρειών.

Είκοσι χρόνια πριν, όταν ξεκινούσε η συνεργασία μεταξύ Aegean και TUI France, η ελληνική αεροπορική εταιρεία πραγματοποιούσε σχεδόν 10 δρομολόγια στη Γαλλία, μεταφέροντας μόνο μερικές χιλιάδες επιβάτες. Σήμερα, έχοντας επενδύσει σταθερά στην ανάπτυξή της στη γαλλική αγορά, η Aegean θα πραγματοποιεί έως και 95 απευθείας προγραμματισμένες πτήσεις την εβδομάδα από 10 γαλλικές πόλεις (Μπορντό, Βρέστη, Ντοβίλ, Λιλ, Λυών, Μασσαλία, Νάντη, Νίκαια, Παρίσι, Τουλούζη) σε 7 ελληνικούς προορισμούς (Αθήνα, Κέρκυρα, Ηράκλειο, Καλαμάτα, Μύκονος, Ρόδος και Θεσσαλονίκη).

Η TUI France, 100% θυγατρική του ομίλου TUI, του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού ταξιδιωτικού οργανισμού, έχει στο χαρτοφυλάκιό της 15 ξενοδοχεία ανά την Ελλάδα, που φέρουν τα brands Club Marmara και Club Lookéa της εταιρείας. Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται το νέο Club Lookéa Out Of the Blue στην Κρήτη.

«Η συνεργασία μας με την Aegean ξεκίνησε το 2002 με το brand Marmara, που εκτελούσε ναυλωμένες πτήσεις με προορισμούς την Αθήνα και το Ηράκλειο και ήταν ο πρώτος tour operator στην Γαλλία που ξεκίνησε προγραμματισμένες πτήσεις στην Ελλάδα σε μεγάλη κλίμακα, σηματοδοτώντας επί της ουσίας την αλλαγή του συγκεκριμένου ταξιδιωτικού μοντέλου. Τα τελευταία χρόνια, η συνεργασία της TUI France με την Aegean ενισχύθηκε με αύξηση του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων, των αεροπορικών συνδέσεων, των αναχωρήσεων και των αεροδρομίων, με τα Club Marmara και Club Lookéa που βρίσκονται στην Ελλάδα να είναι διαθέσιμα σε όλους τους πελάτες μας», τόνισε, στο πλαίσιο της εκδήλωσης για τον εορτασμό των 20 ετών συνεργασίας, ο γενικός διευθυντής της TUI France, Dirk Van Holsbeke. «Η Aegean είναι μία από τις 3 κορυφαίες αεροπορικές εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Προσφέρουμε 24 δρομολόγια, από 12 αεροδρόμια αναχώρησης σε 6 προορισμούς στην Ελλάδα», προσέθεσε.

Στην ομπρέλα της TUI France, η οποία αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους ταξιδιωτικούς οργανισμούς στη γαλλική τουριστική αγορά, βρίσκονται τα Club Marmara, Club Lookéa και Circuits Nouvelles Frontières, τρία εμβληματικά brands στον τομέα της φιλοξενίας, που αναγνωρίζονται από τους Γάλλους ταξιδιώτες με πολύ υψηλό ποσοστό ικανοποίησης.