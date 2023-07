Γιατί διεκδικεί η Abertis την Αττική Οδό και θα ψάξει μετά για Ελληνα εταίρο

Παρά την όψιμη εμφάνιση στα εγχώρια ΜΜΕ, εδώ και ενάμιση χρόνο στελέχη της ισπανικής Abertis πραγματοποιούν επαφές τόσο με στελέχη της ελληνικής κυβέρνησης, όσο και με το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα ενόψει της κατάθεσης δεσμευτικών προσφορών για τη διεκδίκηση της νέας σύμβασης παραχώρησης για την Αττική Οδό.

Μάλιστα, τόσο ο CEO της εταιρείας Jose Aljaro όσο και ο CFO Andre Rogowski Vidal αποχώρησαν εσπευσμένα (πριν καν αρχίσει μάλιστα) από τη δημοσιογραφική συνάντηση ενημέρωσης, γιατί είχαν «έκτακτο ραντεβού με εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης».

Παρέδωσαν τη σκυτάλη στην κα Georgina Flamme Piera (Institutional Relations, Communication & Sustainability Director of Abertis and Director of Abertis Foundation), η οποία εμφατικά κατέγραψε το ενδιαφέρον της Abertis για τη νέα σύμβαση παραχώρησης του αυτοκινητοδρόμου, αφενός γιατί πρόκειται για μια υποδομή που ταιριάζει απολύτως με το αντικείμενο επενδύσεων του ομίλου και αφετέρου γιατί αποτελεί μια από τις σημαντικότερες συμβάσεις σε μια γεωγραφική περιοχή όπως η Ευρώπη, με ξεκάθαρο πλαίσιο λειτουργίας και ασφαλές οικονομικό περιβάλλον.

Προς το τέλος της ενημέρωσης δε, η ίδια σημείωσε πως το ενδιαφέρον της Abertis έχει να κάνει και με τις δικές της ανάγκες ανάπτυξης (διεκδικεί την ίδια περίοδο παρόμοιους διαγωνισμούς σε διάφορες ηπείρους, χωρίς ωστόσο την ευρωπαϊκή αιγίδα πλαισίου), καθώς οι τελευταίες σημαντικές συμβάσεις παραχώρησης για τον όμιλο συνάφθηκαν το 2020.

Το μοντέλο

Η στρατηγική του ομίλου Abertis αφορά επενδύσεις brownfield, και γι' αυτό τον λόγο δεν υπήρξε ενδιαφέρον τόσο για την Εγνατία Οδό, όσο και για τον πρόσφατο mega διαγωνισμό παραχώρησης του ΒΟΑΚ (εφόσον εμπεριέχεται κατασκευαστικό έργο), ωστόσο ο όμιλος δηλώνει ανοιχτός σε δεύτερο χρόνο κι εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον αποεπένδυσης.

Επίσης ερωτηθείσα για την Πρότυπη Πρόταση που αφορά τις τρεις επεκτάσεις της Αττικής Οδού, έδειξε να μην είναι ενημερωμένη, ανέφερε ωστόσο και πάλι πως ο όμιλος ενδιαφέρεται για τη διαχείριση αυτοκινητοδρόμων, οπότε σε δεύτερο χρόνο ενδεχομένως οι επεκτάσεις να αποτελέσουν πεδίο ενδιαφέροντος.

Η κ. Georgina Flamme Piera πρόσθεσε ότι «ως μακροπρόθεσμοι επενδυτές προτείνουμε win-win συμφωνίες προς το Δημόσιο, αναλαμβάνοντας τη συντήρηση παλιών υποδομών με αντάλλαγμα ενδεχομένως την επέκταση της σύμβασης παραχώρησης που διαθέτουμε. Για παράδειγμα, ήδη μια τέτοιου τύπου συμφωνία ισχύει στη Γαλλία».

Οι Έλληνες συνεργάτες

Η Abertis δηλώνει ανοιχτή σε ό,τι αφορά τη συνεργασία σε δεύτερο χρόνο, και εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος της σύμβασης για την Αττική Οδό, με τοπικούς επιχειρηματικούς παράγοντες, ήτοι με κάποια από τις εγχώριες μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, παραχωρώντας μειοψηφικό ποσοστό προκειμένου «να λαμβάνει τον παλμό της τοπικής αγοράς». Στην ερώτηση γιατί μια τέτοια κίνηση κοινοπραξίας δεν έγινε νωρίτερα – μοντέλο που ακολούθησαν οι άλλοι διεκδικητές – είπε «πως ο όμιλος δεν γνώριζε ότι μπορεί να έχει αυτή τη δυνατότητα»(!).

Τόνισε ωστόσο ότι ήδη υπάρχουν επαφές με εγχώρια funds, τα οποία δεν θα λειτουργούν απλώς ως «σύμβουλοι», αλλά θα λάβουν μειοψηφικό ποσοστό στη σύμβαση παραχώρησης εφόσον η Abertis κερδίσει την Αττική Οδό. Επιπλέον επιβεβαίωσε πως ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι επαφές με τις εγχώριες τράπεζες (Εθνική και Eurobank), προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η προσφορά του ομίλου.

Τα μάκρο και τα μίκρο

Η υιοθέτηση πλαφόν στα διόδια της Αττικής Οδού για μια 5ετία (στα 2,5 ευρώ από 2,8) δεν φαίνεται να αποτελεί πρόβλημα για την Abertis, με την εκπρόσωπο του ομίλου να αναφέρει παραδείγματα μη βιώσιμης τιμολόγησης διοδίων, που τελικώς υπονομεύουν και το έσοδο το παραχωρησιούχου.

Σε ό,τι αφορά το επιτοκιακό κόστος αναφέρθηκε πως ο όμιλος έχει εξετάσει όλες τις παραμέτρους, αλλά και τη δυναμικής της ελληνικής οικονομίας για τα προσεχή χρόνια.