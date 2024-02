Παλίρροια Σουλιώτης: Τα νέα επενδυτικά σχέδια του «Βασιλιά του ντολμά»

Πέρυσι αγόρασε 5.500 τόνους αμπελόφυλλα. Εφέτος έχει υπολογίσει ότι θα χρειασθεί 6.800 τόνους. Πρόκειται για μια σημαντική αύξηση από την Παλίρροια Σουλιώτη, γνωστής και ως ο «Βασιλιάς» του ντολμά, που τα τελευταία χρόνια έχει διευρύνει το πεδίο δραστηριότητάς της στα έτοιμα γεύματα και στις ζύμες.

Η αύξηση αυτή συνδέεται με τις εκτιμήσεις της εταιρείας για ανάπτυξη τουλάχιστον 14% στον όγκο πωλήσεων της τη φετινή χρονιά, με την αξία των πωλήσεων, σε ενοποιημένο επίπεδο, να υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει τα 115 εκατ. ευρώ από 100 εκατ. ευρώ που «έπιασε» πέρυσι.

Σήμερα στα εργοστάσια της Παλίρροια Σουλιώτης -σ.σ. βασικοί μέτοχοι είναι οι οικογένειες Σουλιώτη και Κάτσου (σ.σ. η τελευταία ελέγχει το 36% της εταιρείας από τα Πολίτικα Ευβοίας μέσω της VNK Capital) σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Κίνα και Ιορδανία, τυλίγονται ημερησίως 2 εκατομμύρια τεμάχια ντολμαδάκια, δηλαδή 760 εκατομμύρια τεμάχια τον χρόνο.

Από αυτά το 95% τυλίγεται στα εργοστάσια της σε Βουλγαρία, Κίνα και Ιορδανία. Η επέκταση στην Κίνα, στην οποία σήμερα διαθέτει δύο μονάδες, συνδυάστηκε με την προμήθεια της πρώτης ύλης. Ενώ η παραγωγική μονάδα στην Ιορδανία την έφερε ποιο κοντά στα 420 εκατομμύρια κατοίκους της Μέσης Ανατολής όπου καταναλώνεται πάνω από το 80% των εξαγωγών της. Το μοντέλο της Ιορδανίας, δηλαδή παραγωγική μονάδα κοντά σε αγορές στόχους, εξετάζει να το επαναλάβει στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού που απορροφά πάνω από το 15% των εξαγωγών της.

Η γνωστή βιομηχανία από τους 250 κωδικούς προϊόντων που παράγει, οι 130 είναι προϊόντα ζύμης μέσω της εξαγορασθείσας βιομηχανίας Τσαμπάσης, ενώ από τους υπόλοιπους 120 κωδικούς το 35% είναι ντολμαδάκια, το 25% κατεψυγμένα, το 5% έτοιμα φαγητά ψυγείου και τα υπόλοιπα λαδερά, μελιτζανοσαλάτα, όσπρια, και άλλα κονσερβοποιημένα προϊόντα.

Πέρα από την εξαγορά της Τσαμπάσης, η εταιρεία συνεχίζει τις επενδύσεις στις παραγωγικές της μονάδες και στις συνδεδεμένες θυγατρικές της, δηλαδή στην Palirria Bulgaria EAD, στην Palirria Jordan LLC και στην Palirria Cyprus LtD. Η τελευταία κατέχει το 100% της Harvest Trend International Limited που βρίσκεται στο HongKong και η οποία με τη σειρά της κατέχει το 84% της Golden Leaves Food Co Ltd που βρίσκεται στην πόλη της Turpan της Κίνας και το 97% της HEZE Palexpo Food Co Ltd που βρίσκεται στην Taiping της Κίνας.