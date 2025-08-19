#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ευρωπαϊκή ταυτότητα για τη γαρίδα και τη σαρδέλα Αμβρακικού

Η γαρίδα και η σαρδέλα Αμβρακικού Κόλπου καταχωρήθηκαν ως προϊόντα Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ενδείξεις (ΠΓΕ), ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιο των πάνω από 120 πιστοποιημένων προϊόντων της Ελλάδας.

Δημοσιεύθηκε: 19 Αυγούστου 2025 - 13:54

Η Ελλάδα ενισχύει το χαρτοφυλάκιο των πιστοποιημένων προϊόντων της, καθώς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έκανε αποδεκτές τις αιτήσεις καταχώρισης της «Γαρίδας Αμβρακικού / Γάμπαρης Αμβρακικού» και της «Σαρδέλας Αμβρακικού» ως προϊόντα Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ).

Οι αιτήσεις, που είχαν κατατεθεί από τις τοπικές άτυπες ομάδες παραγωγών από το 2023 και οριστικοποιήθηκαν τον Φεβρουάριο του 2025, πέρασαν από δημόσια διαβούλευση χωρίς καμία ένσταση, ενώ η Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας εισηγήθηκε θετικά τον Ιούλιο του 2025.

Η απόφαση στηρίζεται στον νέο Κανονισμό (ΕΕ) 2024/1143, που εκσυγχρονίζει το πλαίσιο για τις γεωγραφικές ενδείξεις, και στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2025/26. Αυτό δίνει στους παραγωγούς της περιοχής νομική θωράκιση απέναντι σε απομιμήσεις, αλλά και πρόσβαση στο ενωσιακό μητρώο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ε.Ε., προϊόντα με ΠΟΠ/ΠΓΕ επιτυγχάνουν υπεραξία 2–2,5 φορές υψηλότερη από τα μη πιστοποιημένα, ενώ το συνολικό μέγεθος της αγοράς αγγίζει τα 80 δισ. ευρώ ετησίως. Η διπλή καταχώριση προστίθεται σε ένα χαρτοφυλάκιο που αριθμεί πλέον πάνω από 120 προϊόντα με ΠΟΠ/ΠΓΕ.

