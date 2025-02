Paulson: Γιατί πούλησα μετοχές Πειραιώς, εντυπωσιακή η απόδοση της διοίκησης

Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. («Πειραιώς») ανακοινώνει ότι ο μέτοχός της Paulson & Co. Inc. («Paulson») την ενημέρωσε στις 24 Φεβρουαρίου 2025 για τα ακόλουθα:

Η εταιρεία Paulson ολοκλήρωσε με επιτυχία την πώληση 35 εκατ. κοινών μετοχών («Μετοχές») της Πειραιώς, που αντιστοιχούν σε περίπου 2,8% του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς, στην τιμή των €4,58 ανά Μετοχή, μέσω συνοπτικής διαδικασίας βιβλίου προσφορών («Συναλλαγή»).

Το συνολικό ύψος της Συναλλαγής ανέρχεται σε περίπου €160 εκατ. Η εκκαθάριση της Συναλλαγής αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου 2025.

H εταιρεία Paulson δήλωσε στην Πειραιώς σχετικά με τη Συναλλαγή: «Η Paulson & Co, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου της, προχώρησε στην πώληση 35 εκατ. μετοχών της Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. σε συναλλαγή, η οποία πραγματοποιήθηκε μετά το σημερινό κλείσιμο της αγοράς.

Μετά την πώληση, η Paulson παραμένει ο μεγαλύτερος μέτοχος της Πειραιώς, κατέχοντας περίπου 170 εκατ. μετοχές ή το 14% της εταιρείας. Η Paulson είναι εξαιρετικά εντυπωσιασμένη από την απόδοση της Tράπεζας και της Διοίκησής της. Η Paulson δεσμεύεται να παραμείνει μακροπρόθεσμος μέτοχος και να συμμετάσχει στην ανάπτυξη και την ανάδειξη της αξίας της Πειραιώς. Ο εταίρος της Paulson, Alex Blades, θα παραμείνει ενεργό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πειραιώς».

Ηδη το πακέτο 35 εκατ. μετοχών της Πειραιώς, πέρασε στην έναρξη της σημερινής συνεδρίασης, με τη συναλλαγή στα 160,3 εκατ. ευρώ.