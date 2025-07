Αναβάθμισε τα ομόλογα Tier 2 της Πειραιώς η Moodys κατά μία βαθμίδα σε Ba1

Σε αναβάθμιση κατά μία βαθμίδα του χρέους Tier 2 της Τράπεζας Πειραιώς προχώρησε η Moody's, σε Ba1 από Ba2.

Οπως αναφέρει ο οίκος, η αναβάθμιση οφείλεται στις χαμηλότερες εκτιμώμενες ζημιές σε περίπτωση προβλήματος στην αποπληρωμή, καθώς αναμένει ότι ο όμιλος θα συνεχίσει να διατηρεί σημαντικό κεφαλαιακό μαξιλάρι, πάνω από το πλαίσιο των Minimum Requirements for own funds and Eligible Liabilities (MREL).

Ο στόχος MREL της τράπεζας για 27,5% έως τα τέλη Ιουνίου είχε επιτευχθεί ήδη από τον Ιούνιο καθώς είχε ανέλθει στο 30,4%, αναφέρει ο οίκος.