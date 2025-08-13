#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Motor Oil: Στις 27 Αυγούστου τα αποτελέσματα εξαμήνου

Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί τηλεδιάσκεψη για την Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2025.

Motor Oil: Στις 27 Αυγούστου τα αποτελέσματα εξαμήνου

Δημοσιεύθηκε: 13 Αυγούστου 2025 - 19:28

Η ΜΟΤΟΡ ΟIΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ενημερώνει ότι θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα του 1ου εξαμήνου 2025 μετά τη λήξη της συνεδρίασης της Τετάρτης, 27 Αυγούστου 2025 ενώ έχει προγραμματιστεί τηλεδιάσκεψη για την Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2025 στις 17:30 τοπική ώρα.

Η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.moh.gr (Ενημέρωση Επενδυτών / Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση / Εξαμηνιαίες Οικονομικές Εκθέσεις) καθώς και στην ιστοσελίδα της ΕΧΑΕ www.athexgroup.gr μετά τη λήξη της συνεδρίασης της Τετάρτης, 27 Αυγούστου 2025.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Δωρεά οκτώ μονάδων αφαλάτωσης από Motor Oil και Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα

Ελλάκτωρ: Στο 52,6% το ποσοστό της Reggeborgh μετά την άσκηση call option

XA: Στο 64,4% αυξήθηκαν οι συναλλαγές των ξένων επενδυτών τoν Ιούλιο

Πόσο φθηνές είναι σήμερα οι μετοχές στο Χρηματιστήριο

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο