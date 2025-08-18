#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ο έλεγχος έδειξε ότι η τράπεζα χρησιμοποιούσε όρο που θεωρείται καταχρηστικός. Επέβαλε δαπάνες πέραν του νομικού και τεχνικού ελέγχου, χωρίς να τις εξειδικεύει, να αιτιολογεί το ύψος τους ή να τις συνοδεύει με τα απαραίτητα παραστατικά.

Πρόστιμο 216.500 ευρώ στη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας

Δημοσιεύθηκε: 18 Αυγούστου 2025 - 11:57

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης επέβαλε διοικητικό πρόστιμο  ύψους 216.500 ευρώ στη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, μετά από έλεγχο στις ιστοσελίδες τραπεζών σχετικά με τις χρεώσεις σε στεγαστικά δάνεια.

Ο έλεγχος έδειξε ότι η τράπεζα χρησιμοποιούσε όρο που θεωρείται καταχρηστικός, καθώς επέβαλε δαπάνες πέραν του νομικού και τεχνικού ελέγχου, χωρίς να τις εξειδικεύει, να αιτιολογεί το ύψος τους ή να τις συνοδεύει με τα απαραίτητα παραστατικά.

Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου ο σχετικός αυτεπάγγελτος έλεγχος είναι σε εξέλιξη και για άλλα πιστωτικά ιδρύματα.

