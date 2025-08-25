#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Εργο προϋπολογισμού 645 χιλιάδων ευρώ ανέλαβε η ΕΚΤΕΡ

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων που εκτελεί η εισηγμένη ανέρχεται στο ποσό των 98,71 εκατ. ευρώ.

Εργο προϋπολογισμού 645 χιλιάδων ευρώ ανέλαβε η ΕΚΤΕΡ

Δημοσιεύθηκε: 25 Αυγούστου 2025 - 14:47

Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Τετάρτη 20.08.2025 υπέγραψε σύμβαση έργου με την εταιρεία ORILINA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση των πρόδρομων εργασιών, που αφορούν στην προετοιμασία ζώνης 8μ για να γίνουν οι φυτεύσεις των ογδόντα τριών (83) ψηλών δέντρων στα όρια με τον Riviera Tower, τις εκσκαφές, σκυροδετήσεις και ενσωμάτωση Η/Μ στις κολυμβητικές δεξαμενές του Περιβάλλοντος Χώρου και την Κατασκευή Υ/Σ ΔΕΔΔΗΕ, για το έργο “MARINA RESIDENCES”.

Η συμβατική αμοιβή ορίσθηκε στο κατ’ αποκοπήν ποσό των 645.428,44 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), ενώ η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης είναι η 12.12.2025. Μετά την υπογραφή της παραπάνω σύμβασης, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων που εκτελεί η ΕΚΤΕΡ Α.Ε (αμιγώς ή μέσω συμμετοχής της σε κοινοπραξίες) ανέρχεται στο ποσό των 98,71 εκατ. ευρώ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΤΕΡ: Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

Χρηματιστήριο: Τα καλά και τα... κακά νέα του φετινού καλοκαιριού

Intralot: Εκπληρώθηκε η τελευταία αίρεση της Δημόσιας Πρότασης

ΑΒΑΞ: Στο 8,63% η άμεση συμμετοχή του Κ. Κουβαρά στην εταιρεία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - REAL ESTATE

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο