Εκτόξευση κερδοφορίας για την H&M παρά τις στάσιμες πωλήσεις

Οριακή αύξηση πωλήσεων για μια ακόμη οικονομική χρήση (Δεκέμβριος 2023-Νοέμβριος 2024) παρουσίασε η θυγατρική του σουηδικού πολυεθνικού ομίλου ένδυσης H&M στην Ελλάδα, καταγράφοντας ωστόσο σημαντική αύξηση της κερδοφορίας της κατά την ίδια περίοδο.

Οι πωλήσεις της σε Ελλάδα και Κύπρο, οι οποίες ενοποιούνται στην ελληνική θυγατρική ανήλθαν σε 184.589.848 ευρώ, σημειώνοντας οριακή αύξηση κατά 0,47% έναντι της προηγούμενης χρήσης 2022-2023.

Το κόστος πωλήσεων ήταν 71.496.069 ευρώ μειωμένο κατά 4,88%. Τα μικτά κέρδη εκμετάλλευσης ανήλθαν σε 113.093.779 ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,16% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Σημειώνεται πως το μικτό περιθώριο κέρδους βελτιώθηκε στην κλειόμενη χρήση στο 61,27% από 59,09% στην αμέσως προηγούμενη.

Τα κέρδη προ τόκων και φόρων διαμορφώθηκαν σε 7.339.847 ευρώ έναντι 6.198.487 ευρώ στη χρήση 2022-2023 σημειώνοντας αύξηση κατά 18,41%. Τα κέρδη προ φόρων ήταν 6.709.803 ευρώ καταγράφοντας άνοδο κατά 23,28%. Τέλος τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδη 4.584.040 ευρώ έναντι 2.391.249 στη χρήση 2022-2023, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 91,70%.

Μέσα στη χρήση του 2024 η αλυσίδα διέκοψε τη δραστηριότητα του καταστήματος της στο Κολωνάκι και διατήρησε συνολικά δίκτυο 35 σημείων πώλησης πανελλαδικά, ενώ το απασχολούμενο προσωπικό μειώθηκε στα 996 άτομα από 1.014 στη χρήση 2022-2023.

Η εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα από τα κέρδη της περασμένης χρήσης ωστόσο τον Απρίλιο του 2025 προχώρησε στη διανομή μερίσματος προς της μητρική 4,2 εκατ. ευρώ από αδιανέμητα κέρδη παρελθουσών χρήσεων.

Ο ΦΠΑ

Στην τελευταία χρήση η αλυσίδα επιβαρύνθηκε με τα φορολογικά πρόστιμα και τις προσαυξήσεις συνολικού ποσού 361.433,45 ευρώ (που αφορούν σε έξι καταστήματα) για όλες τις εντοπισμένες περιπτώσεις μη διαβίβασης αποδείξεων από τον έλεγχο που διενεργήθηκε από κλιμάκια της ΑΑΔΕ στα καταστήματα της εταιρείας. Επίσης κατά τη διάρκεια των χρήσεως που έληξε την 30/11/2024 τα αποτελέσματα χρήσης επιβαρύνθηκαν με έκτακτες αμοιβές 24.947 ευρώ για υπηρεσίες τακτικού ελέγχου.

Οι επενδύσεις

Η αλυσίδα μέσα στο 2025 όπως αναφέρεται στις οικονομικές τις καταστάσεις προχώρησε στην έναρξη διαδικασιών για την λειτουργία δύο νέων καταστημάτων επί της οδού Καπνικαρέα 8 στο Σύνταγμα, ενώ ολοκλήρωσε ανακαινίσεις καταστημάτων σε Ερμού 11 και Πειραιά.

Η ανακαίνιση του καταστήματος στην πλέον εμπορικό δρόμο της χώρας διήρκησε περίπου 5 μήνες και εισάγει μοντέλο αισθητικής αλλά και λειτουργικότητας το οποίο αναμένεται να αποτελέσει οδηγό για την ανανέωση των καταστημάτων του σουηδικού πολυεθνικού ομίλου παγκοσμίως.

Το πλάνο ανακαινίσεων βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη, ξεκινώντας από την Αττική, όπου η H&M διατηρεί 14 καταστήματα. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν ήδη ολοκληρωθεί επτά ανακαινίσεις, ενώ μέχρι το 2026 προβλέπεται η αναβάθμιση και των υπόλοιπων, με γνώμονα το νέο πρότυπο λειτουργίας.

Σε περιφερειακό επίπεδο, η ελληνική ομάδα της H&M έχει αναλάβει την ευθύνη για την υλοποίηση του μετασχηματισμού στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπου έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 12 ανακαινίσεις καταστημάτων, με 25 ακόμη να προγραμματίζονται για το 2025.