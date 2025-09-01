#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΟΤΕ: Απέκτησε ίδιες μετοχές αξίας άνω των 5 εκατ. ευρώ

Η εταιρεία κατέχει συνολικά 4.010.989 ίδιες μετοχές ή ποσοστό 0,993% του συνόλου.

ΟΤΕ: Απέκτησε ίδιες μετοχές αξίας άνω των 5 εκατ. ευρώ

Δημοσιεύθηκε: 1 Σεπτεμβρίου 2025 - 10:49

O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών για το 2025, την περίοδο από 25/08/2025 – 29/08/2025, αγόρασε συνολικά 314.820 ίδιες μετοχές, ως ακολούθως:

Μετά και τις προαναφερόμενες αγορές, η Εταιρεία κατέχει 4.010.989 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,993% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

