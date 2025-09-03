#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Vidavo: Γιατί καθυστερεί η εισαγωγή των νέων μετοχών από την ΑΜΚ

Θα οριστεί με νέα ανακοίνωση η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, σημειώνει η εισηγμένη.

Δημοσιεύθηκε: 3 Σεπτεμβρίου 2025 - 14:21

Η Διοίκηση της Vidavo A.E., μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και σε συνάρτηση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα που είχε παρουσιαστεί, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η αναμενόμενη έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, η οποία είχε τοποθετηθεί για τις 2 Σεπτεμβρίου 2025, θα οριστεί με νέα ανακοίνωση.

Η καθυστέρηση της έναρξης διαπραγμάτευσης οφείλεται στη μη ολοκλήρωση της επεξεργασίας των εγγράφων που έχουν κατατεθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), λόγω της αναπροσαρμογής του άρθρου 5 της Εταιρείας (περί μετοχικού κεφαλαίου), όπως διαμορφώθηκε με την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

