Αδεια για την παροχή τεχνολογικών υπηρεσιών στην ελληνική αγορά έλαβε η Campeόn Gaming

Η Campeón Gaming, μία από τις πιο δυναμικές και ταχέως αναπτυσσόμενες ελληνικές B2B τεχνολογικές εταιρείες με εξειδίκευση στον κλάδο της ψυχαγωγίας και ισχυρή διεθνή παρουσία σε κορυφαίες ευρωπαϊκές αγορές, κάνει το επόμενο στρατηγικό βήμα επεκτείνοντας τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα.

Οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, μέσω της θυγατρικής της, η Campeón Gaming έλαβε από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) Άδεια Καταλληλότητας Κατασκευαστή Κατηγορίας Α1, η οποία αφορά την παροχή υπηρεσιών και λύσεων τεχνολογικού παρόχου στην ελληνική αγορά διαδικτυακών παιγνίων.

Οπως επισημαίνει, η απόκτηση της άδειας επιβεβαιώνει ότι η πλατφόρμα της Campeón Gaming συμμορφώνεται πλήρως με τα αυστηρά τεχνικά και κανονιστικά πρότυπα της Ε.Ε.Ε.Π., αποτελώντας «σφραγίδα αξιοπιστίας» απέναντι σε επενδυτές, πελάτες και συνεργάτες. Παράλληλα, προσδίδει στην εταιρεία σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι μη πιστοποιημένων παρόχων.

Ο Μαρίνος Σιαπάνης, CEO & Co-Founder της Campeón Gaming, δήλωσε:

«Η απόκτηση της άδειας για την ελληνική αγορά αποτελεί για εμάς ένα κομβικό ορόσημο. Όχι μόνο ανοίγει τον δρόμο για νέες στρατηγικές συνεργασίες στην Ελλάδα, αλλά λειτουργεί και ως διαβατήριο για την περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας μας. Η ελληνική αγορά διαδικτυακών παιγνίων βρίσκεται σε φάση ισχυρής ανάπτυξης και η αδειοδότηση, στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, μας τοποθετεί στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων. Κυρίως όμως, η άδεια αυτή δεν αποτελεί απλώς μια τυπική υποχρέωση· είναι μια συνειδητή στρατηγική επιλογή που επισφραγίζει τη δέσμευσή μας στη διαφάνεια, την ποιότητα και την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια και την προστασία των παικτών.»