Enterprise Greece: Στηρίζει τη συμμετοχή της Ελλάδας στη μεγαλύτερη έκθεση για τη διατροφή

Δημοσιεύθηκε: 16 Σεπτεμβρίου 2025 - 14:40

Την οργάνωση και υποστήριξη της εθνικής συμμετοχής της Ελλάδας στην Enterprise Greece, τη μεγαλύτερη εμπορική έκθεση τροφίμων και ποτών στον κόσμο η οποία θα διεξαχθεί στην Κολωνία της Γερμανίας από τις 4 έως τις 8 Οκτωβρίου 2025, ανακοινώνει η Enterprise Greece, ο επίσημος εθνικός φορέας προσέλκυσης επενδύσεων και προώθησης εξαγωγών.

Με περισσότερους από 7.500 εκθέτες και πάνω από 150.000 εμπορικούς επισκέπτες από όλο τον κόσμο, η ANUGA αποτελεί κορυφαία διεθνή πλατφόρμα για τον κλάδο. Στο φετινό ελληνικό περίπτερο θα συμμετάσχουν 140 εξωστρεφείς εταιρείες τροφίμων και ποτών από κάθε γωνιά της χώρας, παρουσιάζοντας την πλούσια γκάμα και την υψηλή ποιότητα της μεσογειακής διατροφής σε διεθνείς αγοραστές και συνεργάτες.

Η εθνική συμμετοχή πραγματοποιείται με την υποστήριξη των Περιφερειών Αττικής, Κεντρικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας, αναδεικνύοντας προϊόντα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, πολλά εκ των οποίων φέρουν τις πιστοποιήσεις ΠΓΕ και ΠΟΠ, που διασφαλίζουν την προέλευση και την ανώτερη ποιότητά τους.

Οι ξένοι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη ζωντανή γαστρονομική κουλτούρα της Ελλάδας -παγκοσμίως αναγνωρισμένη για τα φρέσκα συστατικά, τις έντονες γεύσεις και τα αποδεδειγμένα οφέλη της για την υγεία. Οι Έλληνες εκθέτες θα παρουσιάσουν προϊόντα που εκφράζουν την ουσία της μεσογειακής διατροφής, προσφέροντας γεύσεις μοναδικές και αυθεντικές.

