#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Χαμηλές πτήσεις για τη Lactalis στην Ελλάδα

Ο γαλλικός όμιλος μπορεί να κυνηγά τη δόξα της φέτας στις διεθνείς αγορές, αλλά στην Ελλάδα η θυγατρική του είδε το 2024 τα κέρδη της να εξανεμίζονται. Μειωμένες και οι πωλήσεις.

Χαμηλές πτήσεις για τη Lactalis στην Ελλάδα

Δημοσιεύθηκε: 29 Σεπτεμβρίου 2025 - 08:37

Η ελληνική θυγατρική του γαλλικού ομίλου Lactalis που επιδιώκει να καρπωθεί τη διεθνή καριέρα της φέτας, εμφάνισε το 2024 πτώση πωλήσεων και καθαρών κερδών, σε μια χρονιά που η αγορά γαλακτοκομικών και τροφίμων πιέστηκε από αυξημένο κόστος και ανταγωνισμό.

Ο κύκλος εργασιών της Lactalis Hellas A.E. διαμορφώθηκε σε 19,87 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 12,5% σε σχέση με το 2023 (22,7 εκατ. ευρώ). Το μικτό κέρδος ενισχύθηκε οριακά, στα 2,41 εκατ. ευρώ από 2,33 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο μικτού κέρδους να βελτιώνεται στο 12,1% από 10,3%.

Ωστόσο, το λειτουργικό αποτέλεσμα (EBIT) συρρικνώθηκε στις 80,8 χιλ. ευρώ από 473,6 χιλ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων κατρακύλησαν στις 13 χιλ. ευρώ, έναντι 434 χιλ. ευρώ.

Η καθαρή θέση ανήλθε σε 909 χιλ. ευρώ, ελαφρά βελτιωμένη από τα 896 χιλ. ευρώ το 2023, ενώ οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξήθηκαν στα 9,09 εκατ. ευρώ. Σχεδόν όλο το ενεργητικό (99%) αφορά κυκλοφορούντα στοιχεία, με εμπορικές απαιτήσεις 7,45 εκατ. ευρώ και ταμειακά διαθέσιμα 1,5 εκατ. ευρώ.

Το κεφάλαιο κίνησης βελτιώθηκε οριακά στα 839 χιλ. ευρώ.

Οι δείκτες κερδοφορίας δείχνουν σημαντική κάμψη. Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων υποχώρησε σε 8,5% από 58,7%, ενώ η αποδοτικότητα πωλήσεων ανήλθε σε 12,1% έναντι 10,3%. Στα θετικά, η εταιρεία βελτίωσε τη ρευστότητά της, διατηρώντας δείκτη κυκλοφοριακής ρευστότητας στο 1,09.

Η διοίκηση, υπό τον διευθύνοντα σύμβουλο Χαρίλαο Δεληδήμητρη, τονίζει ότι στόχος για το 2025 είναι επιστροφή σε αναπτυξιακή πορεία, με έμφαση στον περιορισμό πιστωτικού κινδύνου και στη διατήρηση ικανοποιητικής ρευστότητας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Οι Ελληνικές Αλυκές και τα σενάρια ιδιωτικοποίησης

Hiveact: Τα σχεδια της startup των Θ. Παπαλουκά και Μ. Παρίση

Η μεγάλη επιστροφή των Ελλήνων που τα έβαλαν με την PepsiCo

Από κέρδη σε ζημιές για την παραγωγή της Chipita στην Ελλάδα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο