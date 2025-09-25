Αυξάνουν πωλήσεις και εξαγωγές τα «Μπισκότα Παπαδοπούλου»

Το όνομα Παπαδοπούλου είναι συνώνυμο με το μπισκότο. Έναν και πλέον αιώνα μετά την ίδρυσή της, η βιομηχανία συνεχίζει να κρατά γερά το τιμόνι σε μια αγορά που αλλάζει, με την οικογένεια να βρίσκεται στη διοίκηση της.

Το 2024, μια χρονιά γεμάτη αντιθέσεις, η Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. «είδε» τον κύκλο εργασιών της να ανέρχεται στα 243,4 εκατ. ευρώ (+4,1% σε σχέση με το 2023). Στα ράφια, τα προϊόντα της κέρδισαν έδαφος. Τα μπισκότα συνέχισαν να ηγούνται της αγοράς, το συσκευασμένο ψωμί σημείωσε άνοδο κόντρα στην πτώση του κλάδου, ενώ οι νέες σειρές μπαρών βρήκαν απήχηση.

Η άλλη όψη των αριθμών όμως δείχνει τις πιέσεις. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους υποχώρησαν στα 8,4 εκατ. ευρώ, από 10,2 εκατ. ευρώ το 2023, μια μείωση σχεδόν 18%. Ο λόγος; Το κακάο, πρώτη ύλη κρίσιμη για τον κλάδο, που σημείωσε εκρηκτική άνοδο τιμών διεθνώς, αποτέλεσμα δυσμενών καιρικών φαινομένων στις χώρες παραγωγής.

Αν και η εταιρεία απορρόφησε μεγάλο μέρος του κόστους ώστε να μη μετακυλήσει στον καταναλωτή, όπως αναφέρει, τα περιθώρια κέρδους στένεψαν. Τα καθαρά κέρδη αντιστοιχούν πλέον σε 3,5% του τζίρου, έναντι 4,4% που ήταν το 2023.

Παρά τις πιέσεις, η εξαγωγική δραστηριότητα συνεχίσθηκε. Η Παπαδοπούλου άνοιξε νέα δίκτυα διανομής στο εξωτερικό και εμβάθυνε συνεργασίες σε αγορές όπου ήδη είχε παρουσία. Η εταιρεία, δεν δίνει ποσοστό ή ακριβή αριθμό εξαγωγών, μόνο την ποιοτική τάση. Αύξηση όγκου πωλήσεων και θετική ανταπόκριση διεθνών αγορών.

Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν σε 147,5 εκατ. ευρώ (από 139,1 εκατ. ευρώ το 2023), ενώ οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μειώθηκαν στα 52,3 εκατ. ευρώ. Το μακροπρόθεσμο ομολογιακό δάνειο παραμένει βασικό εργαλείο χρηματοδότησης, με σταθερό επιτόκιο. Στα ταμεία, τα διαθέσιμα έκλεισαν στα 13,7 εκατ. ευρώ.

Από την πλευρά των μετόχων, η εταιρεία συνέχισε την παράδοση διανομής μερίσματος ενώ και η επενδυτική δραστηριότητα παρέμεινε έντονη. Πάνω από 8,7 εκατ. ευρώ κατευθύνθηκαν σε πάγια και άυλα στοιχεία, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των εργοστασίων σε Ταύρο, Θεσσαλονίκη, Βόλο και Οινόφυτα. Πίσω από τα μηχανήματα και τις γραμμές παραγωγής βρίσκονται οι άνθρωποι. Ο αριθμός των εργαζομένων αυξήθηκε σε 1.672 (από 1.607 το 2023).

Καθώς το 2025 προχωρά, η διοίκηση σημειώνει ότι το περιβάλλον είναι παρόμοιο με του 2024. Ο πληθωρισμός παραμένει σταθερός, αλλά οι τιμές κακάο και παραγώγων του συνεχίζουν ανοδικά. Η στρατηγική είναι «συνετή, υπεύθυνη και συγκρατημένη τιμολογιακή πολιτική» και επιτάχυνση επενδύσεων σε εκσυγχρονισμό εξοπλισμό.