Ο Νίκος Βαρδινογιάννης της AVE μπαίνει στα φαρμακεία

Η Retail & More, θυγατρική του ομίλου AVE, συμφερόντων των Νίκου και Γιάννη Βαρδινογιάννη, που έχει ανεβάσει την ταμπέλα της Carrefour μέσω δικτύου συνεργαζόμενων καταστημάτων, πέτυχε βελτίωση στα οικονομικά της μεγέθη στο πρώτο εξάμηνο, την ώρα που επιδιώκει να αποκτήσει μεγαλύτερο αποτύπωμα στην αγορά και ετοιμάζει το επόμενο βήμα στον κλάδο των φαρμακείων.

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αυξήθηκε 14,3% και διαμορφώθηκε στα 13,33 εκατ. ευρώ, έναντι 11,66 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Στο επίπεδο της μητρικής, η άνοδος ήταν ακόμη μεγαλύτερη, 34,7%, με πωλήσεις 7,11 εκατ. ευρώ έναντι 5,28 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Παρά τη βελτίωση των πωλήσεων, τα αποτελέσματα EBITDA παρέμειναν αρνητικά σε ενοποιημένο επίπεδο, με ζημιές 914 χιλ. ευρώ, ωστόσο η εικόνα είναι αισθητά καλύτερη σε σχέση με το 2024, όταν οι ζημιές είχαν ανέλθει σε 1,59 εκατ. ευρώ. Στο επίπεδο εταιρείας, για πρώτη φορά μετά από διαδοχικές ζημιογόνες χρήσεις, σημειώθηκαν κέρδη 371 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 645 χιλ. ευρώ πέρυσι.

Η βελτίωση αποτυπώνεται και στα καθαρά αποτελέσματα. Οι ζημιές μετά από φόρους περιορίστηκαν στις 303 χιλ. ευρώ, από 4,23 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2024 ενώ η εταιρεία πέρασε σε καθαρή κερδοφορία 1,53 εκατ. ευρώ, από ζημιές 2,8 εκατ. ευρώ.

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, η Retail & More προχώρησε σε στοχευμένη ανάπτυξη του δικτύου Carrefour σε τουριστικούς προορισμούς (Κέρκυρα, Κρήτη, Ζάκυνθος). Το πλάνο περιλαμβάνει επίσης νέες επενδύσεις στο quick commerce και το e-commerce, με έμφαση στην omni-channel στρατηγική και την εισαγωγή προγραμμάτων πιστότητας, η νέα κάρτα Carrefour Loyalty αναμένεται στα τέλη του 2025.

Κομβικής σημασίας εξέλιξη η συμφωνία του Ιουνίου για την εξαγορά του 40% της αλυσίδας Bazaar, κίνηση που αν υλοποιηθεί, ανοίγει τον δρόμο για μετατροπή καταστημάτων σε Carrefour σε βάθος τριετίας.

Πέραν του λιανεμπορίου τροφίμων, η Retail & More επιχειρεί να επεκτείνει το αποτύπωμά της σε έναν νέο τομέα, τα φαρμακεία. Τον Ιούλιο υπέγραψε συμφωνία για συμμετοχή 15% στην κυπριακή εταιρεία ERINO Enterprises, με επένδυση 1,5 εκατ. ευρώ σε μετοχικό κεφάλαιο 10 εκατ. ευρώ. Η κίνηση αυτή θεωρείται στρατηγικό πείραμα για την είσοδο σε έναν κλάδο με υψηλά περιθώρια κέρδους και έντονη διασύνδεση με το εμπόριο καταναλωτικών προϊόντων υγείας.

Παρά τις αρνητικές ενοποιημένες επιδόσεις, η Retail & More δείχνει να αφήνει πίσω της την περίοδο συσσωρευμένων ζημιών. Η στρατηγική μείωσης του λειτουργικού κόστους, οι συμφωνίες για διεύρυνση του δικτύου και η διαφοροποίηση σε νέους κλάδους ενισχύουν τις προσδοκίες για σταθερή επιστροφή στην κερδοφορία.