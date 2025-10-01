Η βουτιά στα κέρδη της Λάμψα και η «χρυσοτόκος» Αθήνα

Σε… αδύναμους κρίκους της Λάμψα εξελίσσονται τα δύο ξενοδοχεία του ομίλου στη Σερβία, τα οποία, σε αντίθεση με εκείνα στην Αθήνα, κατέγραψαν πτώση τζίρου για το α’ εξάμηνο του έτους, επιβαρύνοντας τα αποτελέσματα της εισηγμένης.

Το μεν Hyatt Regency Belgrade κατέγραψε μείωση πωλήσεων κατά 12,68%, το δε Mercure Excelsior κάμψη κατά 16,81%. Ειδικότερα, σύμφωνα με την εξαμηνιαία οικονομική έκθεση του ομίλου, η πληρότητα στο Hyatt Regency Belgrade διαμορφώθηκε στο 63,8% από 65,7% το αντίστοιχο διάστημα του 2024, με τη μέση τιμή δωματίου να πέφτει στα 151 ευρώ έναντι 166 ευρώ το 2024. Αντίστοιχα, το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο ανήλθε σε 94,79 ευρώ από 109,14 ευρώ το 2024.

Αντίστοιχη είναι και η εικόνα του Mercure Excelsior, η πληρότητα του οποίου κινήθηκε σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα, στο 50,81%, από 64,40% το α’ εξάμηνο του 2024. Η μέση τιμή δωματίου αυξήθηκε στα 91,64 ευρώ από 84,22 ευρώ το 2024, ωστόσο, το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο μειώθηκε στα 46,56 ευρώ από 54,24 ευρώ πέρυσι.

Σε ό,τι αφορά την κερδοφορία του ομίλου, επηρεάστηκε αρνητικά από αυξήσεις των τιμών σε μία σειρά προϊόντων (τρόφιμα, ποτά, αναλώσιμα, υλικά κ.λπ.), καθώς και του κόστους μεταφοράς των προϊόντων και παγίων λόγω της υψηλής αύξησης της τιμής των καυσίμων. Την κερδοφορία της εισηγμένης ροκάνισε και η αύξηση των εξόδων μισθοδοσίας, λόγω της αδυναμίας εξεύρεσης εξειδικευμένου προσωπικού.

«Η αύξηση των εξόδων διοίκησης του ομίλου οφείλεται κυρίως στην επιβάρυνση των αποτελεσμάτων, με επιπλέον αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 431 χιλ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Επίσης, η αύξηση οφείλεται σε επιπλέον αμοιβές και έξοδα τρίτων ποσού 1,105 εκατ. ευρώ, προερχόμενες κυρίως από την αύξηση των, υπολογιζόμενων επί των εσόδων, αμοιβών διαχείρισης προς τις διαχειρίστριες εταιρείες των ξενοδοχείων», αναφέρεται, μεταξύ άλλων, χαρακτηριστικά.

Σημειωτέον ότι τα λειτουργικά αποτελέσματα του ομίλου προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε κέρδη 13,353 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 17,595 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας μείωση κατά 24%. Αντίστοιχα, για τη μητρική εταιρεία (ξενοδοχεία «Μεγάλη Βρετανία» και King George) ανήλθαν σε κέρδη 10,033 εκατ. ευρώ από 11,031 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας μικρότερη πτώση κατά 9%.

Η συμβολή της Αθήνας

Υψηλότερες ήταν οι επιδόσεις των τριών εμβληματικών ξενοδοχείων του ομίλου πέριξ της πλατείας Συντάγματος, των «Μεγάλη Βρετανία», King George και Athens Capital Hotel - MGallery Collection. H πληρότητα δωματίων στα ξενοδοχεία πολυτελείας της Αθήνας αυξήθηκε κατά 5,32% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2024 διαμορφώνοντας τον δείκτη στο 73,3% έναντι 69,6% το 2024.

Η μέση τιμή δωματίου στα ξενοδοχεία αυξήθηκε κατά 1,2% έναντι του 2024, φτάνοντας τα 247,45 ευρώ έναντι 244,63 ευρώ το 2024. Κατά συνέπεια το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο αυξήθηκε στα ξενοδοχεία πολυτελείας της Αθήνας κατά 6,5% (181,46 ευρώ έναντι 170,38 ευρώ του 2024).

Πιο αναλυτικά, σε ό,τι αφορά τη «Μεγάλη Βρετανία», καταγράφηκε αύξηση πωλήσεων 4,39% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ το King George εμφάνισε αύξηση πωλήσεων 2,61%. Τέλος, το ξενοδοχείο Athens Capital Hotel - MGallery Collection εμφάνισε αύξηση πωλήσεων 5,10%.

Η «Μεγάλη Βρετανία» σημείωσε την υψηλότερη μέση τιμή δωματίου μεταξύ των τριών ξενοδοχείων του ομίλου, στα 475 ευρώ, με το King George να καταγράφει τη μεγαλύτερη πληρότητα στο 80% και το υψηλότερο έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο στα 363 ευρώ.

Συνολικά οι πωλήσεις του α’ εξαμήνου ανήλθαν σε ενοποιημένο επίπεδο σε 57 εκατ. ευρώ έναντι 56,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 2%. Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας ανήλθε σε 38 εκατ. ευρώ από 36,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4%. Η εν λόγω αύξηση οφείλεται κυρίως στην πληρότητα των δωματίων και στην ενισχυμένη μέση τιμή δωματίου.

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη άνοιξη έκανε πρεμιέρα και το Athens Capital Suites - MGallery Collection στο κέντρο της Αθήνας, επί της οδού Ζαλοκώστα 7-9. Σε ό,τι αφορά το επενδυτικό πλάνο του ομίλου, στα σκαριά βρίσκεται το project της ανάπλασης του Elatos Resort, ύψους άνω των 30 εκατ. ευρώ, με την ολοκλήρωση των εργασιών να τοποθετείται μέσα στην επόμενη διετία.