Ideal: Ολοκληρώθηκε η απορρόφηση της θυγατρικής Ideal Technology

Η IDEAL Holdings Α.Ε. (εφεξής «η Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια της από 16.05.2025 ανακοίνωσής της, ολοκληρώθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της 100% θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία «IDEAL TECHNOLOGY A.E.» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 έως 21 και 30 έως 35 του Ν.4601/2019 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Ν. 5162/2024 όπως ισχύουν.

Η υπ’ αριθ. 3805074/02-10-2025 Απόφαση της αρμόδιας Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της κατά 100% θυγατρικής «IDEAL TECHNOLOGY A.E.» καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 02.10.2025 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (ΚΑΚ) 5577012.

Η συγχώνευση πραγματοποιήθηκε χωρίς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δεδομένου ότι η απορροφώμενη ήταν κατά 100% θυγατρική της Εταιρείας. Δεν εκδόθηκαν νέες μετοχές της Εταιρείας, δεδομένου ότι δεν υπήρχαν τρίτοι μέτοχοι προς ανταλλαγή ή συμμετοχή.

Η συγχώνευση δεν επέφερε καμία μεταβολή στη μετοχική σύνθεση της Εταιρείας.