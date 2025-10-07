Ερρίκος Ντυνάν: Πιο ακριβείς απεικονιστικές εξετάσεις με τη χρήση ΑΙ

Με τις ακριβέστερες απεικονιστικές εξετάσεις που καταγράφονται σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο, με χρήση και της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ), το Ερρίκος Ντυνάν εγκαινιάζει μια νέα περίοδο στο πεδίο της Πυρηνικής Ιατρικής, προσφέροντας επιπλέον θωράκιση στους ασθενείς και νέα εφόδια για την αντιμετώπιση πρωτίστως των ογκολογικών περιστατικών.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, με την εφαρμογή δύο πρωτοποριακών λογισμικών που ενισχύουν το ψηφιακό σύστημα PET/CT τελευταίας τεχνολογικής γενιάς που διαθέτει το Κέντρο Διαγνωστικής και Θεραπευτικής Πυρηνικής Ιατρικής του Ερρίκος Ντυνάν, εξασφαλίζεται πλέον ένα απεικονιστικό αποτέλεσμα μέγιστης ακρίβειας, ποιότητας και αξιοπιστίας. Πρόκειται για τα λογισμικά FlowMotion AI και OncoFreeze AI που χρησιμοποιούνται από επιλεγμένα κορυφαία ογκολογικά κέντρα στη Δυτική Ευρώπη και τις ΗΠΑ και σηματοδοτούν το μέλλον στην Πυρηνική Ιατρική. Το νέο ψηφιακό PET/CT του Ερρίκος Ντυνάν είναι το πρώτο και μοναδικό στην Ελλάδα, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, που διαθέτει και τα δύο λογισμικά, με γνώμονα την απόκτηση της βέλτιστης ποιότητας στην απεικόνιση προς όφελος των ασθενών.

Στην πράξη, τα δύο λογισμικά συμπληρώνονται και προσφέρουν εξαιρετικά καλύτερη ποιότητα απεικόνισης, γρηγορότερη εξέταση με λιγότερη ακτινοβολία και μεγαλύτερη αξιοπιστία αποτελεσμάτων. Η εφαρμογή των δύο λογισμικών στις PET/CT εξετάσεις συνεισφέρει σε μείωση του χρόνου απεικόνισης έως και έξι λεπτά, οδηγώντας σε πιο σωστή αξιολόγηση του βαθμού πρόσληψης του ραδιοφαρμάκου σε μικρές βλάβες στις περιοχές του σώματος που επηρεάζονται από τις αναπνευστικές κινήσεις. Επισημαίνεται ότι στις ίδιες περιοχές όπου η διαρκής αναπνευστική κίνηση προκαλεί, κατά την κλασική απεικόνιση, μια θόλωση και ασαφοποίηση των ορίων (blurring), καταγράφεται σαφής βελτίωση με μείωση του όγκου κατά 31%. Αυτό σημαίνει ότι απεικονίζεται η βλάβη με το μέγεθος και τον βαθμό πρόσληψης που πραγματικά έχει μέσα στο σώμα, γεγονός που βοηθά στη σωστή διάγνωση, συνεισφέρει στην αξιόπιστη παρακολούθηση των ασθενών, ενώ αποτελεί πολύτιμο εργαλείο και για τον σωστό σχεδιασμό της ακτινοθεραπείας.

«Τα δύο λογισμικά χρησιμοποιούν την τεχνολογία της Artificial Intelligence (ΑΙ), όχι όμως όπως την έχουμε πολλοί στο μυαλό μας (δηλαδή ότι μας δίνει έτοιμη διάγνωση), αλλά μας βοηθά γιατί “διαβάζει” το σώμα και τις αναπνευστικές κινήσεις του ασθενούς και κατορθώνει να μας προσφέρει μια σωστή απεικόνιση, απαλλαγμένη από κινήσεις, θολές περιοχές και άλλα εμπόδια, ώστε να γνωματεύουμε μια πιο ποιοτική και καθαρή εικόνα. Αυτή η εικόνα ουσιαστικά αναπαριστά την πραγματικότητα μέσα στο σώμα του ασθενούς, δηλαδή βλέπουμε τις δομές, αλλά και τις βλάβες, όπως οι μεταστάσεις, όπως πραγματικά είναι όσον αφορά στην έκταση, άλλα και στον βαθμό πρόσληψης του ραδιοφαρμάκου», εξηγεί η υπεύθυνη PET/CT, αναπληρώτρια διευθύντρια στο Κέντρο Διαγνωστικής και Θεραπευτικής Πυρηνικής Ιατρικής του Ερρίκος Ντυνάν, κα Ευαγγελία Σκούρα, προσθέτοντας:

«Μικρές βλάβες που βρίσκονται σε περιοχές που επηρεάζονται από την αναπνευστική κίνηση, όπως στους πνεύμονες και σε άλλες δομές του θώρακα, αλλά και στο ήπαρ, τον σπλήνα και το πάγκρεας, μπορεί να μην απεικονίζονται σαφώς ή να θεωρηθεί ότι δεν προσλαμβάνουν ραδιοφάρμακο λόγω της θολερότητας που προκαλείται από την αναπνοή, με αποτέλεσμα να μην αξιολογηθούν σωστά πιθανές μεταστάσεις ή άλλες βλάβες. Με τη τεχνολογία που χρησιμοποιούμε πλέον στο PET/CT του Ερρίκος Ντυνάν, τέτοιες μικρές βλάβες αναγνωρίζονται με πρωτόγνωρη ακρίβεια, με αποτέλεσμα η γνωμάτευση της εξέτασης να είναι εξαιρετικά αξιόπιστη, χωρίς αμφιβολίες και χωρίς συστάσεις για περαιτέρω εξετάσεις ή εξετάσεις επανελέγχου».

Επισημαίνεται ότι, μεταξύ άλλων, η τεχνολογία FlowMotion ΑΙ προσφέρει αυξημένη και ομοιόμορφη ευαισθησία εικόνας και ακριβή ποσοτικοποίηση, εξαλείφοντας τις αλλαγές στην ευαισθησία κατά τη διάρκεια της σάρωσης στο PET/CT -ένα πρόβλημα των παραδοσιακών συστημάτων. Επιπλέον προσφέρει εξατομικευμένη σάρωση ανάλογα με τον σωματότυπο του ασθενούς, με μείωση της CT ακτινοβολίας.

Το λογισμικό OncoFreeze AI ελαχιστοποιεί την επίδραση της αναπνοής κατά τη σάρωση του θώρακα και της άνω κοιλίας. Επιτρέπει τη διόρθωση των προβλημάτων που προκύπτουν από την αναπνευστική κίνηση κατά τη διάρκεια των PET εξετάσεων, χωρίς να πραγματοποιείται επιπρόσθετη λήψη και χωρίς να χρησιμοποιούνται εξωτερικές συσκευές -κάμερα και ζώνες (κάτι χρονοβόρο και όχι ευχάριστο για τον εξεταζόμενο). Εξασφαλίζονται έτσι πιο καθαρές και σταθερές εικόνες σε περιοχές που επηρεάζονται από την αναπνευστική κίνηση (όπως οι πνεύμονες και το ήπαρ), όπως και εξαιρετική ακρίβεια στον εντοπισμό όγκων ή άλλων παθολογικών ευρημάτων.