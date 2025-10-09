Μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης στην Ελλάδα βλέπει η Groupama

Την εμπιστοσύνη του στις προοπτικές της εγχώριας ασφαλιστικής αγοράς και τη δυνατότητά της εταιρείας να ανεβεί μέσα στις πρώτες πέντε θέσεις του κλάδου έως το 2030 εξέφρασε ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Groupama Hellas, Hassene Feki στο πλαίσιο χθεσινής συνέντευξης τύπου.

«Υπάρχουν μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης» αναφέρθηκε χαρακτηριστικά από τον CEO της Groupama, ο οποίος μεταξύ άλλων εστίασε στο ότι:

Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με υψηλότερους ρυθμούς από το μέσο όρο της Ευρωζώνης.

αναπτύσσεται με υψηλότερους ρυθμούς από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Οι ασφαλιστικές εργασίες διευκολύνονται μέσα από νομοθετικές ρυθμίσεις (πχ καλύψεις για φυσικές καταστροφές)

διευκολύνονται μέσα από νομοθετικές ρυθμίσεις (πχ καλύψεις για φυσικές καταστροφές) Η ασφαλιστική αγορά «τρέχει» γρηγορότερα από το ΑΕΠ, ξεκινώντας μάλιστα από μια πολύ χαμηλή βάση (συνολική παραγωγή μόλις το 2,5% του ΑΕΠ).

Η εταιρεία βλέπει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και μάλιστα πρόκειται να εστιάσει στους κλάδους του αυτοκινήτου (σημερινό μερίδιο 3%), της περιουσίας (μερίδιο 7%) και φυσικά στα επενδυτικά-αποταμιευτικά προϊόντα. Για να γίνουν όλα αυτά θα προσφερθεί νέα γκάμα προϊόντων, ενώ σε ότι αφορά τις πωλήσεις θα γίνουν κινήσεις προκειμένου: α) Να αναπτυχθεί περαιτέρω το δικό της δίκτυο και β) Να αποτελεί η Groupama προτιμητέο συνεργάτη των διαμεσολαβητών.

Στον κλάδο του αυτοκινήτου για παράδειγμα, θα ακολουθηθεί πολυπαραμετρικό μοντέλο τιμολόγησης, που θα δίνει έμφαση στην ποιότητα και θα είναι κερδοφόρο.

Στον κλάδο της υγείας, ο Hassene Feki παραδέχτηκε τις υπάρχουσες προκλήσεις και τις ζημίες που υφίστανται οι ασφαλιστικές εταιρείες. «Για κάθε έτος που αυξάνεται η ηλικία ενός ατόμου οι αποζημιώσεις ανεβαίνουν κατά περίπου 4%. Αν σ’ αυτό προσθέσουμε και ένα 6% που είναι περίπου ο παρατηρούμενος πληθωρισμός, τότε πάμε σε αναγκαίες ετήσιες ανατιμήσεις γύρω στο 10%, πράγμα που δεν αντέχουν οι καταναλωτές» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συμπλήρωσε, ωστόσο, πως η εταιρεία του θα απαντήσει μέσα από μια σειρά κινήσεων όπως η μείωση κάθε κατηγορίας κόστους και κυρίως μέσα από ένα νέο πακέτο προϊόντων, αναφέροντας ως παράδειγμα το ότι συμμετοχή των ομαδικών συμβολαίων κατά την τελευταία πενταετία έχει αυξηθεί από το 19% στο 26% και πως η εταιρεία του θα δώσει έμφαση στην κάλυψη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Στις καλύψεις περιουσίας είναι σημαντικό ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των κατοικιών και των κατοικιών παραμένει ανασφάλιστο, την ώρα που η νομοθετική παρέμβαση λειτουργεί θετικά.

Γενικότερο πρόβλημα για την ασφαλιστική αγορά που θα κληθεί να αντιμετωπίσει με επιτυχία και η Groupama είναι επίσης η επίδραση του πληθωρισμού στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.

Όπως σημειώνει το ανανεωμένο διοικητικό σχήμα της ασφαλιστικής εταιρείας, «η νέα στρατηγική βασίζεται στο όραμα “grow stronger to go further” και αποτυπώνει την πρόθεση της Groupama να ενισχύσει τη θέση της στην ελληνική αγορά μέσω στοχευμένης ανάπτυξης, επενδύσεων στην τεχνολογία που αποβλέπουν στη βελτιστοποίηση των λειτουργιών και την αναβάθμιση της εμπειρίας του πελάτη».

Στο φετινό εννεάμηνο, η αύξηση της παραγωγής της ανέρχεται στο 6% και ανάλογα αναμένεται να εξελιχθεί και το τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς.

Για τα επόμενα τρία χρόνια ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης θα επιδιωχθεί να κυμανθεί μεταξύ του 8% και του 9%, ενώ στόχο αποτελεί και η επιστροφή στην κερδοφορία το 2026.

Πέραν αυτών ο νέος CEO της εταιρείας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης και με «εξωτερικό» (external) τρόπο, μιλώντας για ενδεχόμενες εξαγορές - προσκτήσεις χαρτοφυλακίων ή και συνεργασιών στον χώρο του bancassurance. Ειδικότερα, ο Hassene Feki δεν σχολίασε το ερώτημα για το αν αυτή την περίοδο η εταιρεία συζητά με την Εθνική Τράπεζα για σχετική συνεργασία.