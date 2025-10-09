#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Lidl Ελλάς: Μειώνει 13% τις τιμές σε πάνω από 140 φρούτα και λαχανικά

Από τις 9 έως τις 22 Οκτωβρίου, οι καταναλωτές θα βρουν πάνω από 65 φρέσκα φρούτα με 13% έκπτωση, καθώς η εταιρεία απορροφά τον ΦΠΑ. Από 23 Οκτωβρίου η δεύτερη φάση της πρωτοβουλίας της αλυσίδας.

Δημοσιεύθηκε: 9 Οκτωβρίου 2025 - 12:05

 

Η Lidl Ελλάς ανακοίνωσε ότι προχωρά σε μια νέα πρωτοβουλία που κάνει την καθημερινή απόλαυση πιο προσιτή από ποτέ. Από τις 9 έως τις 22 Οκτωβρίου, οι καταναλωτές θα βρουν πάνω από 65 φρέσκα φρούτα με 13% έκπτωση, καθώς η εταιρεία απορροφά τον ΦΠΑ. Ακολουθεί η δεύτερη φάση της πρωτοβουλίας, από 23 Οκτωβρίου έως 5 Νοεμβρίου, με 13% έκπτωση σε πάνω από 75 φρέσκα λαχανικά.

«Με την απόφαση να απορροφήσουμε τον ΦΠΑ, ενισχύουμε την πρόσβαση των πελατών μας σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, προσφέροντας όχι μόνο γεύση και ποιότητα, αλλά και πραγματική αξία. Είναι μια κίνηση που αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία μας: καθημερινή στήριξη με πράξεις.» δήλωσε ο Martin Brandenburger, CEO και Πρόεδρος Διοίκησης της Lidl Ελλάς.

