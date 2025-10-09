#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Μουζάκης: Πώς διαμορφώνονται τα ποσοστά των βασικών μετόχων

Τα ποσοστά και τα δικαιώματα ψήφου των βασικών μετόχων της εισηγμένης μετά την εισαγωγή των 6.378.231 νέων μετοχών που προέκυψαν από τη μετατροπή ομολογιών.

Μουζάκης: Πώς διαμορφώνονται τα ποσοστά των βασικών μετόχων

Δημοσιεύθηκε: 9 Οκτωβρίου 2025 - 12:09

Η Εταιρεία Μουζάκης ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι κατόπιν της από 30 Σεπτεμβρίου 2025 εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών των έξι εκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων τριάντα μίας (6.378.231) νέων μετοχών που προέκυψαν από τη μετατροπή ομολογιών σύμφωνα με τους όρους του από 06.08.2025 Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, τα ποσοστά συμμετοχής των Βασικών Μετόχων της αναδιαμορφώθηκαν.

Ειδικότερα, συνεπεία της ως άνω εταιρικής πράξης, τα ποσοστά συμμετοχής των Βασικών Μετόχων διαμορφώνονται ως ακολούθως:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μουζάκης: Με 22,43% ο Ελευθέριος Μουζάκης-Γκάγκνουμ μετά το ΜΟΔ

Μουζάκης: Από 30 Σεπτεμβρίου σε διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές

Προς μείωση της συμμετοχής της στην Τράπεζα Κύπρου η ΕΤΥΚ

Real Consulting: Στο 50,849% το ποσοστό του Νίκου Βαρδινογιάννη

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο